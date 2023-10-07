إيران تُؤكد: ندعم الهجوم الفلسطيني على إسرائيل

علّقت "إيران"، على عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها المُقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت.

وأعلن مستشار القائد الأعلى الإيراني اللواء يحيى رحيم صفوي، دعم طهران للعملیة التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وأضاف "وصفي"، أن "طهران ستقف إلی جانب المجاهدين الفلسطينيين حتی تحریر فلسطین والقدس الشريف"، مؤكدًا ثقته أن جبهة المقاومة تدعمها كذلك.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، السبت، عن تعزيز قواته في جبهته الشمالية على الحدود اللبنانية.

إسرائيل تُقرر تعطيل الدراسة بعد عملية طوفان الأقصى:

قررت "سُلطات الاحتلال الإسرائيلي"، تعطيل الدراسة غدًا الأحد، بسبب عملية طوفان الأقصى التي تقوم بها المُقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت.

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، فلن تكون هناك دراسة غدًا في المستوطنات المحيطة بغزة، وفي المستوطنات الجنوبية، في غوش دان وفي القدس.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق، أن "حماس" مُستمرة في أخذ إسرائيليين رهائن ونقلهم إلى غزة، إذ يستمر الآن القتال في 10 مستوطنات ومعبر إيرز.

الأحداث الجارية بين حماس وإسرائيل:

من ناحية أخرى، دعا الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، في أول تعليق على الأحداث الجارية بين حماس وإسرائيل، إلى ضبط النفس والابتعاد عن الخطوات المتهورة، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت.

وقال أردوغان: "ندعو كل الأطراف إلى ضبط النفس، في ضوء الأحداث التي وقعت في إسرائيل هذا الصباح".

وأضاف: "ندعوهم للابتعاد عن الخطوات المتهورة التي من شأنها تصعيد التوترات".

يأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.