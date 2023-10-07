اتحاد المهن الطبية يعلن عن مميزات جديدة بمشروع العلاج

أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية عن قرارات هامة لمشروع علاج الأعضاء وأسرهم فى جلساته الأخيرة تزامناً مع الإعلان عن بدء فتح باب الاشتراك فى مشروع علاج الأعضاء وأسرهم للعام الجديد 2024 والتى تمثلت فى تخفيض قيمة الاشتراك للسادة الأعضاء من المعاشات والأرامل عند بلوغهم سن السبعين إلى مبلغ 500 جنيه أو أحد ذويهم من المشتركين عند بلوغ نفس السن شرط بلوغ العضو الأصلى لسن السبعين أولاً واحتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة وليس من تاريخ التخرج والسماح باشتراك الابن بعد التخرج والابنة المتزوجة شريطة عدم الاشتراك بمظلة تأمينية أخرى والأبناء الذكور من ذوى الهمم شريطة عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى والأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية بالإضافة الى استمرار إعفاء أسر الأعضاء من شهداء كورونا من قيمة الاشتراك بالمشروع.

وأعلن الاتحاد عن إمكانية سداد الاشتراكات تماشياً مع سياسة الدولة وقرارات مجلس الاتحاد فى التحول الرقمى لكافة الخدمات المقدمة وعملاً على راحة السادة الأعضاء وأسرهم تجنباً للتزاحم والطوابير يقوم الاتحاد بتوفير العديد من طرق الدفع الإلكترونية منها الموقع الإلكترونى للمشروع والذى يمكن من خلاله أيضاً إضافة أو حذف عضو دون الحاجة للحضور لمقرات المشروع.

قال الدكتور محمد علاء الدين، الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، إن الاتحاد قد اتخذ عدة قرارات منها اشتراك الابنة المتزوجة طالما لم تشملهم أى مظلة تأمينية أخرى، بالإضافة الى إعفاء الأعضاء الذين تخطوا سن السبعين عاماً من رسوم الاشتراك بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم وحصولهم على الخدمة كاملة مجاناً، وكذلك والدا العضو المشتركان بالمشروع إذا تخطيا سن السبعين عاماً.

وأضاف أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية أن الاتحاد قام بتعديل الاشتراك ليكون من سنة القيد بدلاً من سنة التخرج كما تم تسهيل الاشتراك عن طريق 320 ألف منفذ سداد للاشتراك على مستوى الجمهورية، كما تم التعاقد مع شركة أخرى لتوصيل كارنيهات العضوية ليصبح لدينا 3 شركات القاهرة والجيزة والشركة الجديدة تتولى باقى المحافظات، بالإضافة الى 19 بنكاً لتجديد الاشتراك بمشروع العلاج.

وعلق علاء الدين على الانتقادات التى وجهت للمجلس بسبب زيادة أسعار الاشتراكات هذا العام بأن الزيادة طفيفة لا تتناسب مع حجم الدعم القدم لأعضاء المجلس.