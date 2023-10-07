المحامين العرب يحذر من خطورة السد الإثيوبى على مصر

منذ أيام، دعا اتحاد المحامين العرب لعقد جلسة طارئة لأول مرة بالعراق منذ ثلاثة عقود تزامناً مع احتفال نقابة المحامين العراقية بمرور 90 عاماً على تأسيسها لمناقشة مشكلة المياه فى العراق وكيف اخترقت تركيا جميع الأعراف والاتفاقيات الدولية ببناء سدود أدت الى جفاف العديد من المناطق بالعراق وتطرق الحوار الى أزمة السد الإثيوبى وتأثيره على دول المصب وهما مصر والسودان.. وناقش الأستاذ عبدالحليم علام أزمة سد إثيوبيا معلناً بإحدى جلسات الاتحاد أن إثيوبيا خالفت الاتفاقيات الدولية التى تعطى مصر حقها الثابت بحصة من مياه نهر النيل ولا يجوز لأى دولة من دول المنبع أن تجور على حقوق دول المصب وأن مصر استعملت كافة الحلول السلمية للوصول الى اتفاق يرضى جميع الأطراف إلا أن دور إثيوبيا تآمرى اتجاه مصر.

وأشار رئيس اتحاد المحامين العرب إلى أن الزيادة السكانية فى الفترات القادمة تستدعى زيادة الرقعة الزراعية وبالتالى زيادة حصة مصر من المياه ولكن ما يحدث حالياً هو بداية لما يسمى بحرب المياه، حيث تصر إثيوبيا على المراوغة باستمرار من خلال عمليات الملء الرابع لحوض السد.

وأعلن أعضاء اتحاد المحامين العرب تضامنهم مع مصر فى أحقيتها فى مياه نهر النيل منددين بما يحدث من تجاوزات من إثيوبيا من أجل الإضرار بمصالح مصر ووصفوا ما يحدث الآن بسيناريو شبيه لما فعلته تركيا بالعراق من خلال إنشاء سدود على نهر الفرات أدت الى انخفاض منسوب النهر بصورة كبيرة.

وناقش الاتحاد تغيير القوانين الخاصة بالمحامين ومنها حرية المحامى والحصانة التى تكفلها له الدولة وكيفية تعامل السلطة التنفيذية مع المحامى فى البلدان العربية وزيادة استقلاليتهم وأن تتهيأ لهم الظروف للقيام بعملهم دون أى تضييق، كما ناقش الاستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عقد بروتوكول مشترك بين نقابات المحامين بالدول العربية لتبادل الخبرات بين المحامين العرب وتبادل الحضور أمام المحاكم بدون قيود شروط، حيث يحق للمحامى المصرى أن يحضر القضايا فى أى دولة عربية دون قيود أو شروط.