فستان أمال ماهر يبرز جمال قوامها

نجحت النجمة أمال ماهر في أنها تخطف انتباه متابعيها وتنال إعجابهم بإطلالاتها المفعمة بالرقي والاحتشام في آن واحد، وهذا ما اكدته في أحدث ظهور لها بالإنستجرام.

وبدت آمال ماهر بإطلالة أنيقة مفعمة بالرقي والجاذبية لتبرز سحر قوامها ومظاهر جماله ببروز العظمة الأماميه لها، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة ألوان شولدر، صمم من قماش ناعم باللون النبيتي وزين باكسسوار ذهبي ناحية الخصر.

وأكملت رقي إطلالتها بالتزين ببعض الإكسسوارات الذهبية المتناغمة مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، اختارت فرق خصلات شعرها على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

أمال ماهر

آمال ماهر مندور (19 فبراير 1985 -)، مغنية مصرية من مواليد القاهرة، بدأت الغناء وعمرها ثلاثة عشر سنة عام 1998، منذ ظهورها الأول تركت انطباعا هائلاً لدى متذوقي الغناء في مصر والعالم العربي، وأصبحت القاسم المشترك في الاحتفالات والمناسبات الوطنية الهامة والتي يحضرها كبار الشخصيات السياسية والرسمية بالدولة.

و تمتلك صوتاً استثنائياً يؤدي جميع المقامات استحقت به لقب «ملكة الغناء». اكتشفها أستاذ الموسيقى محمد المليجي الذي انتبه لموهبتها الكبيرة بعد أن شاهدها في إحدى الحفلات الخاصة بالمدرسة، ومن هنا كانت بدايتها. تركت آمال الدراسة والتحقت بمعهد الموسيقى العربية، وفي نقابة المهن الموسيقية سمعها الأستاذ صلاح عرام والذي تدين له بالفضل في أنه الشخص الذي تعرفت ووصلت عن طريقه للموسيقار الكبير عمار الشريعي الذي كانت من خلاله انطلاقتها بمسلسل أم كلثوم. أطلقت ألبومها الأول اسألني أنا عام 2006 بيد أن انطلاقتها الحقيقية لعالم النجومية كانت عام 2011 مع إصدار ألبومها الثاني أعرف منين والذي لاقى نجاحا مذهلاً وضعها في صفوف النجوم الكبار في العالم العربي.

وتزوجت من الملحن محمد ضياء الدين لكن زواجها لم يستمر أكثر من عام أنجبا خلاله ابنهما عمر.

الحياة الشخصية

في عام 2017 ارتبط اسم آمال بالمستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ انتشر ذلك في وسائل الإعلام المختلفة وأُشيع بزواجهما ووجود خلافات بينهما بعد أن تقدمت آمال بشكوى للشرطة تتهم فيه تركي آل الشيخ بالتعدي عليها، إلا أن آمال لم تصرح بذلك علانية بل ظهرت تصريحات تنفي ذلك. وفي عام 2018 عادت من جديد لتطفو على السطح أخبار الخلافات بينهما حيث ذكرت آمال على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أن حسابها على «تويتر» تم اختراقه وأنها تتعرض وأسرتها لضغوطات وانتشرت إشاعات بمنع إذاعة أغاني وكليبات آمال على القنوات التلفزيونية وشبكات الإذاعة، كما قامت قوات الأمن بإغلاق «استوديو» التسجيل الخاص بها. في يناير 2019 تم الصلح بينهما ونظم لها حفل إطلاق ألبومها «أصل الإحساس» في مسرح المنارة في التجمع الخامس كهدية صلح.

الحياة الفنية

1985–05: البداية

بعد سماع الناس لهذه الموهبة كانت انطلاقتها للعالم وتحديداً عام 2000 وهي في الخامسة عشر من عمرها، بدأت بترديد أغاني أم كلثوم، ولاقت تشجيعاً ورعاية من الموسيقار عمار الشريعي الذي تعتبره الأب الروحي لها فغنت له بعض ألحانه الرائعة، ولعل أغنية سكن الليل تروي خلاصة هذا التعاون. أصبحت آمال ضيفة هامة في حفلات الأوبرا، ومهرجانات الموسيقى العربية بأغانيها لمطربين ومطربات عظام بحجم أم كلثوم، ونجاة الصغيرة، وعبد الحليم حافظ وغيرهم، وأغانيها التراثية في المناسبات والاحتفالات الوطنية. لاقت دعم ورعاية لا محدود، بدأت آمال بالخروج من عباءة الأغاني الكلاسيكية عام 2006 بإصدارها أول ألبوم غنائي لها وهو اسألني أنا.

2006–10: اسألني أنا

في عام 2006 أصدرت آمال ألبومها الأول بعنوان «اسالني أنا» إنتاج شركة عالم الفن وصورت منه أغنية وحيدة هي «إيه بينك وبينها»، كما صورت أغاني منفردة هي كليب «أنا بعدك»، وكليب بعنوان «نبض الشوارع» والذي لم ير النور لاحتوائه على إيحاءات سياسية.

كما أصدرت أغنية وطنية بعنوان «يا مصر» وأخرى باسم (احترامي للحرامي) تحدثت عن الفساد الإداري المنتشر في البلدان العربية، ولها أغاني دينية مثل «بحمد الله» و«يا رب» و«يا رب ارحمني». ومن المعروف أن محمد ضياء الدين كان أحد الملحنين لألبومها الأول من إنتاج عالم الفن.

حققت آمال نجاحات مدوية في عام 2009 من خلال حضورها المذهل في أهم المهرجانات.

2011–12: أعرف منين

في عام 2010 أعلنت آمال أن ألبومها الثاني والذي يحمل اسم «أعرف منين» وتنتجه شركة عالم الفن سيظهر للنور في موسم عيد الفطر، لكنها قررت تأجيله ليزامن الاحتفال برأس السنة عام 2011، إلا أن أحداث تفجير كنيسة القديسين أدت إلى تأجيل صدور الألبوم للمرة الثانية لمنتصف شهر يناير 2011، الوقت الذي تنطلق فيه ثورة 25 يناير الشهيرة ليتم تأجيل صدور الألبوم لأجل غير مسمى، حتى تم الإعلان أن الألبوم سيصدر في موسم عيد الفطر للعام 2011، إلا أنه تم تأجيله للمرة الرابعة، حيث صرحت آمال أن استقرار مصر أهم من إصدار الألبوم. وفي سبتمبر 2011 تقرر أخيراً صدور الألبوم رسمياً، والذي لاقى نجاحاً مذهلاً، نافس ألبومات نجوم من العيار الثقيل كعمرو دياب، حتى أعربت آمال عن سعادتها كثيراً لذلك. صورت آمال منه أغنية «رايح بيا فين» للمخرج شريف صبري بتركيا أظهرها فيه كعارضة أزياء، ظهر الكليب بشكل جديد ومبهر الأمر الذي ساهم كثيراً في زيادة انتشار الألبوم ونجاحه. قامت آمال ماهر بكثير من الحفلات الخيرية شملت الوطن العربي، أوروبا، وأمريكا الشمالية لصالح أُسر شهداء ثورة 25 يناير ومصابيها، ومرضى السرطان.

2014–15: ولاد النهار ده في عام 2013 أعلنت آمال أن ألبومها الثالث والذي تنتجه شركة عالم الفن سيظهر للنور في رأس السنة عام 2014 لكن الظروف السياسية في مصر والوطن العربي أدت إلى تأجيل الألبوم لتعلن آمال في منتصف عام 2014 أن الألبوم سيتم طرحه في موسم عيد الفطر وسيحمل اسم «سكة السلامة» وفي نهاية العام 2014 أعلنت تغيير اسم الألبوم إلى «أيام ما تتعوضش» وبعد عدة تأجيلات تم إطلاقه رسمياً تحت اسم «ولاد النهار ده» بعدما تم تغيير اسم الألبوم للمرة الثالثة، يذكر أن آمال أطلقت عدة أغاني قبل طرح الألبوم منها «ولاد النهار ده» بحفلها في برنامج «ستار أكاديمي» لعام 2014 وأغنية «الكلام عن ذكرياتنا» كأغنية دعائية لفيلم ريجاتا وتمهيداً لصدور الألبوم أطلقت أغنية «بحبك» قبل صدور الألبوم رسمياً في أبريل عام 2015.

2018-2019

في العاشر من يناير 2019 أطلقت ألبوم «أصل الإحساس» بعد غياب أربع سنوات وبعد تأجيله لأكثر من مرة، وطرحت قبلها أربعة أغاني من الألبوم وهم «بداية بدايتك» و«يا ما عز عليا بعادك» و«ادينى فرصة» و«قالوا بالكتير».وتضمن ستة عشر أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم، تركي آل الشيخ، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، مدين، تامر علي، خالد عز.

إعتزالها الفن

في يونيو 2021 أعلنت اعتزالها الفن لظروف لم تكشف عنها قائلة:

«"ربنا وحده عالم مساندتكم ليا ودعمكم تأثيره عليا كان عامل إزاي في أسوأ ظروف عدت عليّا في حياتي، لو أقدر أروح لكل إنسان وإنسانة أشكرهم بنفسي مش هتأخر، ربنا جعلكم سبب يقويني في أضعف لحظات حياتي وأكبر ابتلاءات حياتي، مضيفة "كل اللي طلباه منكم دعواتكم في صلاتكم في المساجد والكنائس ..الشكوىٰ لغير الله مذلة، ولله فقط بـ أُقدم شكوتي، و من الله فقط أنتظر الفرج"»

وفي يونيو 2022 حذفت جميع أغانيها على المنصات الموسيقية نشرت بعض الصحف أخبار مفادها عن احتجاز آمال لدى جهة أمنية وتعرضها للتعذيب مشيرين إلى تركي آل الشيخ زوجها السابق بسبب الخلافات وانفصالهما أطلت بعدها بفترة وجيزة من خلال فيديو نشر عبر موقع جريدة اليوم السابع المصرية قائلةً

«إنّ غيابها كان بسبب المرض»

لتحيي حفلاً غنائياً في مدينة العلمين في يوليو 2022 كأول حفل لها بعد العودة

العودة بأنا كويسة

في سبتمبر 2023 عادت إلى الساحة الغنائية بألبوم حمل عنوان "أنا كويسة" الذي تضمن خمسة أغاني هي"أنا الحب"، و"الحكاية في مشهدين"، و"كسبتوا الرهان"، و"صاحبة عمري"، و"أنا كويسة" حيث صورت "أنا كويسة "على طريقة الفيديوكليب لكن حذفت أغنيات الألبوم على بعض المنصات الموسيقية لأسباب لم تعرف.