إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن قائمة الدراويش الرسمية التي يخوض بها لقاء الأهلي والتي من المقرر لها أن تقام في تمام الساعة السابعة مساء غد، الأحد، بالجولة الثالثة لمسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز .

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تعرف على قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي..



تضم قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي كلا من "محمد فوزى وكمال السيد وعبد الله جمال فى حراسة المرمى ، ومحمد هاشم ومحمد نصر وإياد العسقلانى وكريم عرفات وعصام صبحى واحمد محسن وحمدى النقاز ومحمد الدسوقى فى خط الدفاع ، ومحمود الشبراوى ومروان حمدى ومحمد حسن وعبد الله السعيد وعماد حمدى ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع ونادر فرج وعمر الساعى فى خط الوسط وعبد الرحمن مجدى وياو أنور وباسم مرسى وحسن صابر فى خط الهجوم".

وتسلم إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، تقريراً من جهازه المعاون عن 5 مباريات خاضها النادى الأهلى محلياً وأفريقيا منذ بداية الموسم وذلك قبل مواجهة المارد الأحمر غداً الأحد باستاد برج العرب.