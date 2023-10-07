تعليق قوي من الرئيس الفلسطيني على المواجهات بين المُقاومة والاحتلال

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

وعقد "أبو مازن" اجتماعًا قياديًا طارئًا ضم عددًا من المسؤولين المدنيين والأمنيين الفلسطينيين، على إثر اندلاع المواجهات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووجه الرئيس الفلسطيني، بضرورة توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال، موجهًا بتوفير كل ما يلزم من أجل تعزيز صمود وثبات أبناء فلسطين في وجه الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين.

واندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين تابعين لحركة حماس تسللوا إلى المستوطنات الإسرائيلية، وبين الأمن الإسرائيلي.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "سيطر مسلحون على مركز الشرطة في سديروت، وسقط عدد من الجرحى".، مضيفة أنه يجري تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت إسرائيل حالة التأهب للحرب ووافق وزير الدفاع على استدعاء جنود الاحتياط.

حماس تأسر 35 إسرائيليًا وسط اشتباكات عنيفة في غزة:

أسرت "حركة حماس"، 35 إسرائيليًا حتى الآن، فيما تدور اشتباكات في 7 مواقع على الأقل في مُستوطنات غلاف غزة، حسبما أفادت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم السبت.

يأتي ذلك، بينما تمكن المقاتلون الفلسطينيون من اقتحام عدد من مستوطنات غلاف قطاع غزة، في عملية أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى".

وبدأت العملية، وفق القائد العام لكتائب القسام بإطلاق 5 آلاف صاروخ خلال نصف ساعة، أصابت أهدافًا مباشرة في المستوطنات وتل أبيب، وأدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين على الأقل وجرح العشرات.