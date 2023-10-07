روضة مدرسة المنشأة الابتدائية بسوهاج تحصل على شهادة هيئة الاعتماد

هنأ محمد أبو الفضل علي مدير عام إدارة المنشاه التعليمية جنوب محافظة سوهاج ونقيب المعلمين قسم الجودة والإعتماد بتعليم المنشاه بقيادة عبد الوهاب بكير رئيس القسم وإدارة مدرسة المنشاه الابتدائية المشتركة ( جمال عبدالناصر سابقا) بقيادة عبد العزيز علي أبو دهيس مدير إدارة المدرسة وجميع المعلمين والمعلمات العاملين بها وذلك بمناسبة حصول رياض الأطفال بالمدرسة على شهادة هيئة الإعتماد المصرية وجودة التعليم.





كما قدّم مدير عام تعليم المنشاه شكره وتقديره لقسم الجودة والإعتماد بتعليم المنشاه ولإدارة المدرسة ولجميع العاملين بها على جهودهم المبذولة لتحقيق الجودة المنشودة بالمنظومة التعليمية مؤكداً على أن الإدارة التعليمية برغم ما تعانيه من صعوبات بالغة بسبب عجز المعلمين بمعظم مدارسها إلا إنها تحاول وتحقق الإنجازات والنجاحات الدائمة والمستمرة بغية الوصول للجوده المنشوده فى جميع مؤسساتها التعليمية وأن اللّه لا يضيع أجر من أحسن عملاً .





وطالب محمد أبو الفضل علي جميع العاملين بمدارس الإدارة ببذل المزيد من الجهد لتحقيق الأفضل دائماً فمن الجميل تحقيق النجاح والوصول للقمة ولكن الأجمل والأفضل دائماً هو المحافظة عليه متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد في العام الدراسي الجديد 2023/2024 الذي انطلق يوم السبت الماضي.