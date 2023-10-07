مناقشة القضايا التعليمية على مائدة إجتماعات مجلس الآباء والأمناء بالمنشاه

شارك محمد أبو الفضل علي مدير عام إدارة المنشاه التعليمية جنوب محافظة سوهاج ونقيب المعلمين باجتماع مجلس الآباء والأمناء بالإدارة وذلك بقاعة الشيخ صديق المنشاوي بمدرسة علي بن أبي طالب الإبتدائية برئاسة الحاج أحمد أحمد اسماعيل أبو كريشة رئيس المجلس والحاج علي حماده محمد نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس الموقر بحضور محمود علي أبو العلا مسئول أمن الإدارة وتوجيه التربية الاجتماعية بالمنشاه.

وفي بداية الاجتماع رحب مدير عام الإدارة برئيس ونائب وأعضاء مجلس الآباء والأمناء مقدراً لهم جهدهم المتواصل فى دعم العملية التعليمية بإدارة المنشاه وسعيهم الدؤوب ومساهماتهم المستمرة فى التغلب على جميع العقبات والصعوبات التى تواجه مدارس الإدارة خلال العام الدراسى متمنياً للمجلس دوام التوفيق بقيادة النائب الحاج أحمد أحمد إسماعيل أبو كريشة وأعضائه والشخصيات المهتمة بارتقاء المنظومة التعليمية .



وناقش المجلس خلال الإجتماع موضوعات هامة ومشكلات تواجه مدارس الإدارة وعلى رأسها عجز المعلمين والإداريين وعمال الخدمات المعاونة ومحاولة العمل السريع للتغلب عليها وكذا مناقشة تشكيل اللجان وعرض أدوارها واعتماد اللجنة التنسيقية للمجلس.

وفي نهاية الإجتماع قدم محمد أبو الفضل شكره وتقديره للجميع وأكد لهم أن إدارة المنشاه التعليمية بجميع أقسامها وقياداتها تسعى دائماً لتحقيق التميز وجودة العملية التعليمية بكافة مؤسساتها والتي تستهدفها الدولة بتطبيق منظومة التعليم الجديدة رؤية مصر٢٠٣٠ .