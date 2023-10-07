يصابون بالشلل ويتحولون إلى زومبي.. تفاصيل المرض الغامض المنتشر في مدارس كينيا

شهدت مدارس كينيا تفشي مرض غامض يصيب عشرات الطلاب داخل المدارس، حيث أفادت تقارير أن أكثر من 100 طالب وطالبة أصيبن بالشلل جراء الإصابة بذلك المرض الغامض.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو والذي ظهر فيه مجموعة من الطلاب في إحدى مدارس كينيا وهن يواجهن صعوبة في المشي ويشبهن في حركتهن أثناء المشي بالزومبي، إضافة إلى أنهن يكافحن للوقوف على أرجلهن، ويتلقين المساعدة من زميلاتهن ويهتززن بطريقة خارجة عن السيطرة، مما جعل الكثيرين يتساءلون عن ماهية المرض وأسباب الإصابة به لا سيما بين طلاب المدارس.

وقامت وزارة الصحة الكينية بفتح تحقيق عاجل في هذا الشأن، حيث تقوم السلطات الصحية الكينية بالتحقيق في المرض الغامض، الذي أصاب الطالبات، وأدى لإصابتهن بالشلل، حيث نُقلوا إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما ذكرت صحيفة "أفريكا نيوز" أن السبب الدقيق لهذا المرض لا يزال مجهولا، وأن الحكومة في كينيا تحقق في الأمر، مشيرة إلى أن الوضع وصل إلى "نقطة حرجة".

وقال مسؤول في جهاز التعليم إن بعض الطالبات قد يكن فعلا مريضات لكن الغالبية يتظاهرن بذلك و أنه لم تكشف الفحوص عن وجود أي مسببات للأمراض و إنه ستجري المزيد من الفحوص للتحقق من حقيقة ما حدث

وتعتقد إحدى الممرضات في المستشفى، التي تقوم على علاج الطالبات من المرض الغامض، أن الحالة التي أدت إلى فقدان الطالبات الحركة والإحساس في أرجلهن يطلق عليها عدم توازن الكهارل، ويصيب المرض من يتعرضون لفقدان السوائل من الجسم.

وحسب الأرقام الصادرة عن السلطات، فإن 29 طالبة يتلقين العلاج في مستشفى إيجوهو، و39 في مستشفى كاكاميجا، و31 في مستشفى موكومو ميشن، و14 في مستشفى شيبوي.