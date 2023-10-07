السبت 07 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

انطلاق مؤتمر "الإيسيسكو للشباب" بمشاركة رئيس الوزراء

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

انطلق مؤتمر "عام الإيسيسكو للشباب" بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وذلك بالنيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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الشباب والرياضة تكثف استعداداتها لمشاركة أندية الفتاة والمرأة بمعرض "تراثنا"

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مدبولي يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال سبتمبر الماضي

وزراء الدول الإسلامية

وتأتي هذه الاحتفالية بحضور عدد من وزراء الدول الإسلامية، والسفراء، ورؤساء الهيئات والمنظمات الدولية، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، والشخصيات العامة، ورجال الأعمال والصناعة والشباب والأساتذة والعلماء والخبراء والباحثين فى مختلف التخصصات العلمية والتربوية والثقافية من مصر ودول العالم الإسلامي.

 

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