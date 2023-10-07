انطلاق مؤتمر "الإيسيسكو للشباب" بمشاركة رئيس الوزراء

انطلق مؤتمر "عام الإيسيسكو للشباب" بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وذلك بالنيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزراء الدول الإسلامية

وتأتي هذه الاحتفالية بحضور عدد من وزراء الدول الإسلامية، والسفراء، ورؤساء الهيئات والمنظمات الدولية، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، والشخصيات العامة، ورجال الأعمال والصناعة والشباب والأساتذة والعلماء والخبراء والباحثين فى مختلف التخصصات العلمية والتربوية والثقافية من مصر ودول العالم الإسلامي.