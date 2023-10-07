ورشة عمل بنادى الفتاة بمركز فرشوط بعنوان " حرفتك صنعتك "

نفذ نادي الفتاة ونادي العمل التطوعي بمركز شباب فرشوط، ورش عمل لتعليم حرف بعنوان (حرفتك صنعتك) ضمن خطة أندية الفتاة والعمل التطوعي خلال ستة أيام، وكانت الورش فى تعليم حرف الخياطة والأصواف وتدوير المخلفات.

وذكر مصطفى أبوجبل، مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا أن الاهتمام بأندية العمل التطوعي وأندية الفتاة من أولويات وزارة الشباب والرياضة وأن الإدارة العامة للشباب بالمديرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالإشراف على تنفيذ الخطة الخاصة بأندية الفتاة والتطوع.

ووجه محمد عبدالرحيم عرفة، وكيل المديرية للشباب، بتوجيه المراكز بضرورة الاهتمام بتلك الأندية وأعضائها، وذلك للاستفادة منها فى كافة المجالات الحرفية.

وأكدت شيرين أبوالسعود، منسقة نادى الفتاة بالمديرية، أن تلك الورش التى تنظمها وزارة الشباب والرياضه من خلال أندية الفتاة والعمل التطوعي هى فرصة للشباب والفتيات للتعليم من خلالها بحرفة أو صنعة وإنتاج بعض المنتجات وعرضها فى سوق العمل.

وقالت سامية ناروز، مدير عام إدارة شباب فرشوط، إنها ومن خلال الاجتماع الأسبوعي بمديري مراكز الشباب، قد شددت على تنفيذ أى من المجالات الحرفية التى تفيد الشباب والفتيات فى جميع الأنشطة.

وأوضح حشمت عزالعرب الهمامى، رئيس مجلس إدارة مركز شباب فرشوط، أن إدارة المركز قد سخرت جميع الإمكانيات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات لجذب الشباب والفتيات للمشاركة في جميع الأنشطة بالمركز.

مضيفًا أن ذلك يأتي تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف غريب الداودى، محافظ قنا، ومصطفى أبو جبل، مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، ومحمد عبدالرحيم عرفة، وكيل المديرية للشباب، وبإشراف سامية ناروز، مدير عام إدارة شباب فرشوط.