أسعار الحديد والأسمنت صباح اليوم السبت في الأسواق المصرية

أسعار الحديد.. شهدت أسعار الحديد خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت في الاسواق المصرية والمحلية استقرارا، ذلك بعد أن أعلنت وزارة الإسكان عند وضع خطة لعودة البناء في القري والمدن، وبلغت أسعار الحديد اليوم في شركة عز نحو 33.500 جنيه للطن.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم السبت، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد والأسمنت

الحديد

بلغ طن حديد المراكبي نحو 32.500 جنيه للطن الواحد، وثبتت أسعار الحديد اليوم في شركة بشاي نحو 33 ألف جنيه للطن، واستقرت أسعار الحديد اليوم في شركة بيانكو عند مستوى 32 ألف جنيه.

سجل سعر حديد عطية مستوى 32.700 جنيه للطن

سجل سعر حديد المصريين مستوى 32.500 جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان مستوى 31.800 جنيه للطن

أسعار الأسمنت الأبيض

سجلت أسعار الأسمنت الأبيض في شركة سيناء مستوى 3600 جنيه للطن، واستقرت أسعار الأسمنت الأبيض في شركة حلوان عند مستوى 3500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

استقرت أسعار الأسمنت اليوم في الشركات المصنعة، حيث بلغ سعر أسمنت المنيا نحو 1880 جنيهًا للطن، وسجل سعر أسمنت أسيوط مستوى 1840 جنيهًا للطن، واستقر سعر أسمنت جنوب الوادي عند مستوى 1880 جنيهًا للطن.