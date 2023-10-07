السبت 07 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

يد الأهلي يواجه جي إس كي بنهائي بطولة إفريقيا

يد الأهلي
يد الأهلي

يواجه الفريق الاول لكرة اليد بالنادي الأهلي، نظيره فريق جي إس كي الكونغولي، اليوم السبت  في نهائي بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام في الكونغو برازافيل.

إقرأ أيضًا..

txt

اليوم .. سيدات يد الأهلي يواجهن دي جي إس بي على المركز الثالث لبطولة إفريقيا

txt

يد الأهلي يلتقي بي أم سي الكونغولي في نصف نهائي أفريقيا..اليوم


من المقرر أن تقام المباراة في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في ظل السعي نحو تحقيق اللقب الإفريقي الغائب منذ 6 سنوات.
يعقد الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة للتأكيد على أهمية التركيز الشديد والالتزام بتعليمات الجهاز الفني من أجل تقديم عرض مميز وحصد اللقب.
وتضم قائمة رجال يد الأهلي في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.

مواد متعلقة

محمد مجدي رجل مباراة يد الأهلي ونزيكو الكاميروني

يد الأهلي يعبر إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا

يد الأهلي يستهل مواجهات الأدوار الاقصائية ببطولة أفريقيا .. اليوم

سيدات يد الأهلي في مواجهة مرتقبة أمام فاب الكاميروني ببطولة أفريقيا

موعد مواجهة يد الأهلي المقبلة في بطولة أفريقيا

سيدات يد الأهلي يحصلن على راحة من التدريبات

يد الأهلي راحة سلبية من التدريبات بالكونغو

لاعب يد الأهلي : المنافسة القارية تزداد صعوبة مع الأدوار الاقصائية
الجريدة الورقية