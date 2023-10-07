ندوة ثقافية بمركز شباب العسيرات بفرشوط

نظمت إدارة الشباب والرياضة بمركز فرشوط قسم الطلائع وتنمية النشئ، ندوة ثقافيه بمركز شباب العسيرات التابع لمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

وذلك طبقا لتوجيهات مصطفى أبوجبل مدير مديرية الشباب والرياضه بقنا، بالاهتمام بتنمية النشئ، وذلك من خلال تعليماته بوضع خطة الانشطه الخاصه بالطلائع.

وقالت ساميه ناروز مدير عام إدارة شباب فرشوط، ان الاهتمام بالنشئ من أولويات وزارة الشباب والرياضه من خلال تنفيذ ندوات فى كافة المجالات الرياضيه والثقافيه والفنيه.

ومن جانبها ذكرت عبير محمد عبدالحكيم مدير مركز شباب العسيرات، والتى رحبت بتنفيذ هذه الندوه الثقافيه بالمركز والتى حضرها اكثر من ٣٠ عضو من الطلائع ذكور واناث.

مضيفه ان هذا يأتى تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء أشرف غريب الداودى محافظ قنا وساميه ناروز مدير عام إدارة شباب فرشوط.