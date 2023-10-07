استمرار تنظيم معارض"أهلًا مدارس" لتوفير الأدوات الدراسية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ،على استمرار تنظيم معارض "أهلًا بالمدارس " لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للعام الدراسي الجديد 2023/2024م.

وفقًا لقرارات وتوجيهات رئيس الوزراء ومتابعة خطة العمل لتوفير الاحتياجات المختلفة للعملية التعليمية وتذليل العقبات بما يضمن تحقيق منظومة التعليم لأهدافها الاستراتيجية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، نحو توفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب وتحسين جودة الخدمات المقدمة والتوسع فى فتح معارض " أهلًا بالمدارس".

مشددًا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية كـ (مديريات التربية والتعليم وشركات المياه والصرف الصحي وقطاع الكهرباء) للتأكد من سلامة المرافق في المدارس سواء الجديدة، أو القائمة ضمانًا لانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسي الجديد وتوفير عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية ... جاء ذلك خلال لقائه المحاسب عدلى أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء وبعض مديري مديريات الخدمات بالمحافظة.

وكلف محافظ أسيوط رؤساء المراكز والقرى بمتابعة مدى استعدادات وجاهزية المدارس بالمراكز والقرى للعام الدراسى الجديد والالتزام بإجراءات استلام المدارس الجديدة وتوفير المرافق الحيوية بها والانتهاء من تطوير المدارس التى شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد قبل بداية العام الدراسي فضلًا عن ضرورة إزالة الإشغالات وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات فى محيط المدارس ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجانب أسوار المدارس حتى يتمكن الطلاب من الوصول لمدارسهم بسهولة ويسر.

بالإضافة إلى تنظيم المعارض "أهلًا بالمدارس" واستمرارها خلال الفترة المقبلة لتوفير كافة المستلزمات والأدوات الدراسية والمكتبية والزى المدرسي لجميع المراحل التعليمية ومستلزمات الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة لا تقل عن 25% لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية.

موضحًا أن غرفة العمليات المركزية تتابع مع غرف العمليات بالمراكز سير وانتظام الدراسة بجميع الإدارات التعليمية وتذليل أى معوقات قد تواجه العملية التعليمية لسرعة حلها.

محافظ أسيوط: استمرار تنظيم معارض"أهلاً بالمدارس" لتوفير المستلزمات والأدوات الدراسية بأسعار مناسبة

محافظ أسيوط: استمرار تنظيم معارض"أهلاً بالمدارس" لتوفير المستلزمات والأدوات الدراسية بأسعار مناسبة