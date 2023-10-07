السبت 07 أكتوبر 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إنقاذ عدد من المواطن تم احتجازهم داخل اسلنسير بالفيوم

إنقاذ 4 مواطنين
إنقاذ 4 مواطنين احتجزوا داخل أسانسير

نجحت قوات الحماية المدنية، من إنقاذ 4 مواطنين احتجزوا داخل أسانسير بأحد الأبراج السكنية بمدينة الفيوم، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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مصرع مواطن أسفل عجلات قطار الفيوم

كانت تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغا يفيد باحتجاز عدد من المواطنين داخل أسانسير في أحد الأبراج السكنية بشارع الدالي التابع لحي الجون بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.

 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تمكنوا من سحب الأسانسير وفتحه وإخراج المحتجزين، في وقت سريع دون أن يحدث إصابات لأيا منهم، فيما تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

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