مصرع مواطن أسفل عجلات قطار الفيوم

لقي مواطن مصرعه أسفل عجلات القطار بمزلقان قرية العامرية بمركز الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغًا بوقوع حادث مصرع مواطن أسفل عجلات القطار بمزلقان قرية العامرية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع مواطن وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث آخر:

كما أصيب 4 أشخاص اليوم بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة أسيوط الغربي بنطاق محافظه الفيوم باتجاه القاهرة، اختل توازن السيارة وسقطت في الأرض الزراعية على جانب الطريق، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة أسيوط الغربي بدائرة مركز طامية بالفيوم، ووجود عدد من المصابين بينهم أطفال.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ملاكي في قطعة أرض زراعية متاخمة لطريق القاهرة أسيوط الغربي، وإصابة مستقلي السيارة والذين بلغ عددهم 4 أشخاص بينهم طفلين وهم مختار عبدالجليل مهني 68 سنة، ملك محمود مختار 11سنة، ورغد محمود مختار 7 سنوات، وأسماء أبوبكر 37 سنة، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.