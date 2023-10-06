نشرة الحوادث| إصابة شخص إثر انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

ترصد "بوابة الوفد" لمتابعيها، خلال السطور، التالية أهم أخبار الحوادث التي شهدها اليوم الجمعة، وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع، ومن ابرز هذه الأحداث.

إصابة شخص إثر انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

أصيب شخص إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر/أسيوط الغربي، وتحرر محضر بالواقعتين وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ يفيد انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري لمدينة الفيوم بسبب السرعة الزائدة، وأسفر عن إصابة "خالد.م، 38 سنة".

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

بالأسماء.. ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، بجروح وكدمات وكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ملاكي، على طريق أبشواي/ الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أبشواي / الفيوم، قرب قرية المندرة، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان حادث انقلاب سيارة ملاكي، وتبينّ أنّ الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة، وعلى الفور هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة أحمد أيمن "35 سنة"، ورقية السيد "33 سنة"، وأطفالهما نهال "14 سنة"، وجنى "10 سنوات"، وآدم "7 سنوات"، ومنة "6 سنوات"، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم العلاج اللازم لهم حسب إصابة كل منهم.

كما جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تأييد المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار في الهيروين بالإسكندرية

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالاتجار في الهيروين وأيدت حكم السجن المشدد الصادر ضده لمدة 10 سنوات.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم أحمد.ع بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة جوهر الهيروين.

ووجهت النيابة العامة للمتهم، أنه حاز وأحرز بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وعليه حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة مائتي ألف جنية عما أسند إليه ومصادرة المخدر والأداة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وفي السابق شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الأمنية عدة حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال الــ24 ساعة، حيث قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات، إذ أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

ضبط (60) قطعة سلاح نارى عبارة عن (15 بندقية آلية – 23 بندقية خرطوش – 22 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (50 متهم لــ 37 منهم معلومات جنائية") بمديرية أمن أسيوط ضبط عدد (12) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (14متهم لـ "11منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (518) حكما قضائيا متنوعا.

ضبط عدد (5) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,300 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرامات – كمية من مخدرى "الهيروين - الشابو") بحوزة (5 متهمين لـ "4 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (3) قضايا سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية آلية – 2 فرد محلى عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - خزينة) بحوزة (3 متهمين).

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