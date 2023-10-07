تشيلسي ضد بيرنلي في الدوري الانجليزي.. الموعد والقناة الناقلة

يحل فريق تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على نظيره بيرنلي مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب "تورف مور".

موعد مباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي وبيرنلي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 2، وسيعلق عليها المعلق الرياضي حفيظ الدراجي.

ترتيب تشيلسي وبيرنلي قبب صدام اليوم

يحتل تشيلسي المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وخسارة ثلاثة ة لقاءات، فيما يحتل فريق بيرنلي المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسارة خمسة لقاءات.

الاتحاد الإنجليزي يعلن إيقاف ريس جيمس:

أعلن الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي له يوم الأربعاء الماضي، عن إيقاف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ريس جيمس، بالإضافة إلي تغريمه 90 ألف جنيه إسترليني.

أضاف تشيلسي في بيانه أن إيقاف جيمس قد جاء بعد اعترافه باستخدام ألفاظ غير لائقة تجاه حكم مباراة فريقه ضد أستون فيلا.

إيقاف جيمس سيعني غيابه عن المباراة المقبلة لتشيلسي والتي سيواجه فيها بيرنلي اليوم السبت.