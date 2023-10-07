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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رصاص الاحتلال الإسرائيلي يُصيب 5 فلسطينيين في غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

استشهد شابين فلسطينيين، وأُصيب خمسة آخرون بجروح، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن جثماني الشهيدين و5 جرحى أحدهم خطيرة وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، عقب مواجهات على الشريط الحدودي شرق البريج.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُغلق حاجز شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم

أغلق "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، حاجز شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من المرور، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الأربعاء.

ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر، أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بشكل كامل من الاتجاهين، وكثفت من تواجدها في محيطه، ومنعت الفلسطينيين وتحديدا أهالي القرية من الوصول إلى منازلهم، أو الدخول إلى طولكرم عبره.

وأضافوا أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت باتجاه المركبات، ما تسبب في حدوث اختناقات مرورية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يضرب مواقع في غزة وسط الاحتجاجات

أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، أن قواته شنت ضربات، في قطاع غزة حيث تقع اشتباكات مُنذ أيام بين مُحتجين والقوات الإسرائيلية على طول السياج الفاصل، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، مساء الجمعة.

ولم يُقدم الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل عن الضربات بعد، لكن وسائل إعلام تابعة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع قالت إن مواقع أمنية تعرضت للقصف.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة إن 14 فلسطينيا أصيبوا خلال مواجهات رشق خلالها عشرات الشبان قوات الأمن بالحجارة وأحرقوا الإطارات.

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