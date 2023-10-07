تعرف علي أسعار اللحوم المستوردة بأسواق أسيوط

تواصلت حالة الاستقرار في أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في أسواق محافظة أسيوط اليوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023. وسجل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير تباينًا بين 220 و340 جنيهًا. كما سجل سعر كيلو اللحم البتلو متغيرات بين 240 و380 جنيهًا، في حين بلغ سعر كيلو البتلو بالعظام 370 جنيهًا. أما بالنسبة للحم الضأن بالعظام، فتراوحت الأسعار بين 190 و360 جنيهًا للكيلو الواحد، بينما سجل سعر كيلو الضأن متغيرات بين 240 و400 جنيهًا.

وفي الايام الأخيرة، شهد سوق اللحوم في اسيوط تغيرات جوهرية في أسعار اللحوم المستورة المختلفة فهناك أيضًا تباين في أسعار اللحوم البقرية، حيث سجل سعر اللحم البقري المستورد الإسباني 130 جنيهًا للكيلو الواحد. وللحم البقري البلدي الخليط، وصل سعره إلى حوالي 133 جنيهًا بينما تراوحت أسعار اللحم الجاموسي البلدي بحسب الوزن المحدد، حيث وصل سعر الكيلو الواحد منها إلى 110 جنيه وفي بعض الأحيان يكون سعر الكيلو حوالي 112 جنيه وحتى 125 جنيه.

أما بالنسبة للحم البقري المستورد، فشهد اللحم البقري المستورد الأرجواني زيادة في سعره، حيث وصل سعره إلى حوالي 125 جنيه للكيلو. أما اللحوم البقرية المستوردة من أوكرانيا وكولومبيا، فوصلت أسعارها إلى 115 جنيه و120 جنيه للكيلو على التوالي.

كما وصل سعر كيلو اللحم البقري المستورد من جنوب البرازيل إلى حوالي 122 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي إلى نحو 130 جنيهًا، وسعر الخليط البلدي الذي فقدت عنه المعلومات بلغ 133 جنيهًا، وسعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي يصل إلى حوالي 140 جنيهًا للكيلو الواحد.

ومن جهة أخرى، وصل سعر اللحم البقري المستورد من إسبانيا إلى 130 جنيهًا للكيلو الواحد، فيما وصل سعر كيلو اللحم البقري المستورد من الهولشتين إلى 128 جنيهًا، وسعر كيلو اللحم البقري المستورد من الكولومبي إلى 119 جنيهًا.

يظهر هذا التقرير جليًا التباين في الأسعار بين الاستيراد والمحلي، حيث تتراوح أسعار اللحوم المستوردة بين 112 و140 جنيهًا في حين تتراوح أسعار اللحوم البلدية بين 220 و400 جنيهًا.

يعزى ارتفاع أسعار اللحوم إلى عدة عوامل، بما في ذلك التضخم العام في الأسعار، تكاليف الإنتاج والمعيشة المرتفعة، وارتفاع تكاليف النقل والتوزيع. أيضًا يتم تأثير العرض والطلب على أسعار اللحوم، حيث يعتبر الطلب على اللحوم الجاموسية البلدية كبيرًا في الأوقات الطارئة مثل شهر رمضان، مما يؤدي إلى زيادة في الأسعار.

بالإضافة إلى ذلك، يؤثر العوامل الاقتصادية العامة في تقلبات أسعار اللحوم، مثل تغير سعر صرف العملة وتقلبات الأسواق العالمية. وتأثرت أسعار اللحوم المستوردة بذلك، حيث يتم استيراد اللحم من الخارج وبالتالي فإن أي تغير في سعر العملات أو توقعات السوق قد يؤثر في الأسعار.

وعلى الرغم من ارتفاع بعض الأسعار في الأسواق، إلا أنه من المهم أن نراقب الأسعار ونضمن عدم استغلال المستهلكين. وعليه، فإن توفير البيانات حول أسعار اللحوم المحلية والمستوردة يلعب دورًا هامًا في تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات مستنيرة عند شراء اللحوم واختيار العروض الأفضل.

وتستمر "الوفد" في رصد وتوثيق أسعار اللحوم في أسواق محافظة أسيوط ومتابعة التباينات اليومية. وسيتم تحديثكم بأحدث المستجدات للحفاظ على طرح الأسعار والمعلومات الدقيقة لدينا.

يجب أن نلاحظ بأن هذه الأسعار قابلة للتغيير وتخضع للعديد من العوامل مثل التوزيع والعرض والطلب وتكاليف المنتج وغيرها. لذلك، قد يتم تحديث الأسعار من وقت لآخر.

في النهاية، ينصح بأن يكون المستهلكون حذرين ويقومون بمقارنة الأسعار في مختلف المحال التجارية قبل الشراء لضمان الحصول على أفضل قيمة مقابل المال.