استقرار جزئي لأسعار الخشب بـ أسواق أسيوط

تشهد أسواق الخشب في محافظة أسيوط استقرارًا في أسعار الخشب بجميع أنواعه، حيث لا يوجد تغير كبير في الأسعار مقارنة بالفترة الماضية ويعود ذلك جزئيًا إلى استقرار تكاليف الإنتاج وتوفر المادة الخام بشكل جيد في الأسواق المحلية.

أظهرت رصد "الوفد" لأسعار الخشب في جميع أنواعه بأسواق محافظة أسيوط اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، حالة من الاستقرار تقريبًا. وسجل سعر متر الخشب التيك 23500 جنيه، في حين بلغت قيمة متر الخشب الروسي 5000 جنيه. وبلغ سعر متر خشب البلوط 25500 جنيه، والخشب الموسكي 6000 جنيه، ويبدأ سعر متر الخشب العزيزي من 12500 جنيه.

فيما يبلغ سعر الخشب الأرو الأمريكي 28500 جنيه، ومتر الخشب البياض رقم "1" يبلغ 4500 جنيه، ومتر الخشب السويدي رقم "1" يبلغ 5500 جنيه. وتقدر قيمة متر الخشب الماهوجني المستورد بحوالي 21500 جنيه.

يتصدر الخشب التيك قائمة الأسعار بسعر 23500 جنيه للمتر، ويُعتبر الخشب التيك من الأنواع المرغوبة لاستخدامات مختلفة مثل تصنيع الأثاث والمنتجات الخشبية الراقية. أما الخشب الروسي فيأتي في المرتبة الثانية بسعر 5000 جنيه للمتر ويتميز بجودته ومتانته.

ويعتبر الخشب البلوط من الأنواع الفاخرة ويبلغ سعره 25500 جنيه للمتر، وهو مرغوب لتصنيع الأثاث ذو الجودة العالية.

أما الخشب الموسكي فهو يأتي بسعر 6000 جنيه للمتر، ويستخدم بشكل عام في تصنيع الأرضيات الخشبية. بينما يتميز الخشب العزيزي بأنه يأتي بسعر مناسب ومتوسط يبلغ 12500 جنيه للمتر. ويستخدم الخشب الأرو الأمريكي بسعر 28500 جنيه للمتر بشكل رئيسي في صناعة المفروشات والديكورات الداخلية.

أما الخشب البياض رقم "1" فيأتي بسعر 4500 جنيه للمتر، ويستخدم بشكل شائع في أعمال النجارة التقليدية. ويبلغ سعر متر الخشب السويدي رقم "1" حوالي 5500 جنيه، ويعتبر من الخيارات المعتادة للأعمال الخشبية المتنوعة.

من ناحية أخرى، يحتل الخشب الماهوجني المستورد مكانة ممتازة في سوق الأخشاب في أسيوط، حيث يُقدر سعر متره بحوالي 21500 جنيه ويبلغ متر الخشب الكونتر الذي يستخدم في الأثاث 600 جنيه واما سعر الخشب الزان بمقياس من 100 الى 170 سم 8500 جنيه ويُفضل استخدام الخشب الماهوجني في صناعة الأثاث والأبواب والشبابيك بسبب جماله ومتانته.

يعد سعر الخشب في أسواق محافظة أسيوط معقولًا ومتناسبًا مع الجودة المقدمة، ويتوفر تشكيلة متنوعة من الخشب تلبي احتياجات العملاء المختلفة. وبفضل استقرار الأسعار، يمكن للمشترين والحرفيين الاعتماد على أسعار ثابتة وتناسب ميزانياتهم واحتياجاتهم في مجال الأعمال الخشبية.