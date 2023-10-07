حالة الطقس بأسيوط غائم جزئيًا ومناطق غبار مثار والعظمي 34 مئوية ..اليوم

تشهد محافظة أسيوط اليوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023 حالة طقس غائمة جزئيًا، مع تشكل مناطق غبار مثار في بعض المناطق. درجة الحرارة العظمى ستكون حوالي 34 درجة مئوية، في حين ستكون الدرجة الصغرى حوالي 20 درجة مئوية.

تهب رياح شمالية شمالية غربية بسرعة تتراوح من 15 إلى 30 كم في الساعة. من المهم ملاحظة أن جودة الهواء ليست صحية، لذا يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة. كما أن مؤشر الأشعة فوق البنفسجية القصوى سيكون منخفضًا، وبالتالي ينصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

قد تتشكل هبّات قوية للرياح بسرعة تصل إلى 41 كم في الساعة، لذا يجب توخي الحذر أثناء التنقل. وتتراوح نسبة الرطوبة في المحافظة بين 27٪ إلى 51٪، فيما تصل درجة التكثف إلى 12 درجة مئوية.

الغطاء السحابي سيكون حاضرًا بنسبة 100٪، ما قد يؤثر على الرؤية ويجعلها تصل إلى 16 كم فقط. بالإضافة إلى ذلك، قد يصل ارتفاع السحب إلى حوالي 9100 متر.

مع تلك الظروف الجوية المتوقعة في محافظة أسيوط اليوم، ينصح الأشخاص باتخاذ التدابير اللازمة للتكيف مع الظروف الجوية المتغيرة واتخاذ الحيطة والحذر أثناء التنقل والتعامل مع الهواء الغير صحي.