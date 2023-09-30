مورينيو يكشف أسباب تراجع روما هذا الموسم

كشف جوزيه مورينيو، المدير الفني لـ روما الإيطالي عن أسباب النتائج السلبية التي تلازم الذئاب خلال الفترة الماضية، في بطولة الدوري الإيطالي.

وعلق مورينيو خلال المؤتمر الصحيفي اليوم لمواجهة فروزينوني، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، فقال: "يوجد شيء لم يسير على ما يرام وفي مثل هذه المواقف يجب على المرء أن يعزل نفسه".

وأكمل: "لابد أن تنزعل بنفسط لأن الاَخرين يريدونك أن تكون منعزلاً، فهم لا يحبونك وليسوا معك وسيغادرون وتظل أنت وحيدا".

وأضاف: "هذا الشيء الأكثر شيوعًا، عندما تخسر، يكون المدرب رجلًا وحيدًا".

وأكمل:"جلست مع اللاعبين وعقدت معهم اجتماعًا بالأمس وبدأت في طرح العديد من الأسئلة، كما أجبت عليها".

وأردف: "لقد وقفت بجانب اللاعبين وأجبت، إذا ارتكبت خطأ، عليك كلاعب كرة قدم أن تقاطعني، فقد طرحت 10 أسئلة، لم يقاطعني أحد ويقول لي أنني مخطئ، بل أجبت كما أرادوا، فأنا أعرفهم جيدًا".

بينما تحدث عن الموسم الثالث له مع الأندية التي دربها وهل هذا سيؤثر على مستقبله مع روما، فقال: "لا أظن ذلك، فأنا لدي اعتقاد إذا كان الشخص جيدًا، فإنه لن يتغير، ليس هناك سنة ثالثة أو خامسة أو عاشرة تصمد".

وأضاف: "السنة الأولى كانت هناك مشاكل، وحال تحدثت عن العلاقات الإنسانية فنستطيع أن نكون أصدقاء حتى لو بعد 50 عامًا".