دينا الرفاعي تستقبل وزيرة الشباب بساوتومي وبرينسب

قامت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على كرة القدم النسائية المصرية، باستقبال يوريديس ميديروس وزيرة الرياضة بساوتومي وبرينسب المتواجدة برفقة بعثة منتخب ساوتومي تحت 20 سنة.



وعقدت الدكتورة دينا الرفاعي جلسة مع وزير الشباب والرياضة بساوتومي وبرينسب، بحثا خلالها سبل التعاون بين اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، نظيره بساوتومي في مجال الكرة النسائية، خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن منتخب مصر تحت 20 عاما يستعد لمواجهة نظيره منتخب ساوتومي، يومي 8 و13 من شهر أكتوبر الجاري، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2024 في كولومبيا.