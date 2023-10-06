حدث بالفعل .. كريم فهمي في أزمة بسبب "قرض شخصي"

طرح الفنان كريم فهمي، الإعلان الترويجي لحدوته "قرض شخصي" من مسلسل حدث بالفعل، والمقرر أن تعرض يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 أكتوبر الجاري، وذلك عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

ونشر كريم فهمي، الإعلان الترويجي للحكاية عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام، معلقًا:” ليه ممكن حد يحاول يدمر حياة غيره ويدفعه للجنون؟، أنا جمال الدين رحيم، خطفوا مراتي وبنتي، ومهما حصل هرجعهم.. قصة قرض شخصي ابتداءً من الأربعاء 11 أكتوبر ".

شاهد الإعلان الترويجي لحكاية قرض شخصي من هنـــــا

كريم فهمي





يشارك في بطولة حكاية قرض شخصي، الفنان كريم فهمي، محمود عبدالمغني، ندى موسى.

انطلق الأربعاء الماضي، حكاية جديدة من حواديت مسلسل حدث بالفعل، وهي “ريش أبيض”، عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، بطولة الفنان ماجد المصري، بسمة، رنا رئيس.

وكان الفنان ماجد المصري، روج للحكاية الثانية من مسلسل «حدث بالفعل»، والتي انطلق عرضها الأربعاء الماضي والموافق 27 سبتمبر، عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، بعدما حازت الحكاية الأولى من المسلسل على إعجاب الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر ماجد المصري، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «انستجرام» بوستر المسلسل، وعلق: «حدث بالفعل حكاية ريش أبيض، إخراج هشام الرشيدي، تأليف فادي نجار، إنتاج حاتم سمعان».

مسلسل حدث بالفعل

ويعد مسلسل حدث بالفعل، أجدد الأعمال الدرامية المصرية، والذي تدور أحداثه في إطار الجريمة والتشويق، ويضم مجموعة قصص منفصلة عن جرائم ارتكبها أشخاص بدافع نفسي.

ويزيد من اهتمام الجماهير بمشاهدة مسلسل حدث بالفعل أن الأحداث الواردة فيه مشتقة من قضايا حقيقية لمجرمين تم ضبطهم بعد ارتكابهم جرائم بشعة.

مسلسل حدث بالفعل

يضم مسلسل حدث بالفعل عدة حكايات، كل حكاية تحمل قصة مختلفة وجاءت في مقدمة العرض، حكاية “تحت الحزام”، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، خالد أنور وسلمى أبو ضيف.

أبطال حكايات مسلسل حدث بالفعل

ويشارك في بطولة مسلسل حدث بالفعل، مجموعة من ألمع نجوم الدراما، وعلى رأسهم غادة عبدالرازق وماجد المصري وبسمة وكريم فهمي ومحمود عبدالمغني وشيرين رضا ودينا الشربيني.