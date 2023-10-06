جوارديولا: مانشستر سيتي سيركز على الدوري الإنجليزي حاليًا

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن فريقه سيركز خلال الفترة الحالية على منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما نجح في بطولة دوري أبطال أوروبا.



ومن المقرر أن يواجه آرسنال نظيره مانشستر سيتي خلال الجولة المقبلة، ضمن لجولة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشدد جوارديولا على انه سعيد بلعب عدد من الشباب مع الفريق الأول خلال الفارة الماضية، مؤكدًا على أنه سيمنح الجميع فرصة المشاركة.

تصريحات مدرب مانشستر سيتي

تحدث بيب جوارديولا، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، عن مشاركة عدد من اللاعبين مع الفريق الأول، حيث قال: "امتلك سعادة كبيرة من أجل الجميع، نحن أتينا بعد السفر ونعرف من أين أتينا، وتركيز الفريق حاضر في التدريبات، في المباريات الأخيرة تواجدنا في صدارة الدوري".

وتابع: "الفريق اتخذ خطوة كبيرة في التأهل بدوري الأبطال، وهذا هو الأمر الأهم هذا الشهر، سنركز الآن على البريميرليج حتى عودة دوري الأبطال مرة أخرى".

بينما تطرق للحديث عن مواجهة الجانرز، فقال: "بكل تأكيد آرسنال مرشح، بالإضافة إلى ليفربول بالنظر إلى ما شاهدناه".

وأكمل: "من الصعب في الوقت الحالي مناقشة المرشحين خلال هذا الموسم بعد عشرة مباريات فقط، لذلك علينا الانتظار لكن ستبقى الأندية الكبرى مرشحة".

وأضاف: "بالنسبة لي الأفضل من الخطة هي روح مانشستر سيتي والعلاقة بين اللاعبين، فعند ارتكاب لاعب خطأ ما فسيساعده زميله، وعندما نتعرض لغياب مهم مثل رودري، عليك البحث عن الحل وليس البدء في البكاء والشكوى، علينا الوصول لأفضل تشكيل للفوز في لندن".

يذكر أن مباراة آرسنال أمام مانشستر سيتي ستبدأ في السادسة والنصف من مساء الأحد المقبل.