جوارديولا يكشف رأيه في منافسة آرسنال هذا الموسم

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، رأيه في منافسة آرسنال للسيتي خلال الموسم الحالي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين خلال الجولة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأكد جوارديولا ان المنافسة هذا الموسم مختلفة حيث يتواجد ليفربول وآرسنال، لكنه من الصعب التنبؤ بأي شيء في أول 10 مباريات.

وأشار المدرب الإسباني إلى أن روح الفريق أهم من أي خطة لديه، حيث أن اللاعب الذي يخطأ لابد أن يجد مساعدة زميله.

وشدد على أنه يبحث عن بديل لرودري للدفع به خلال مواجهة الجانرز المقبلة.

تصريحات جوارديولا

تحدث بيب جوارديولا عن مواجهة آرسنال، حيث قال: "بالطبع وبكل تأكيد الجانرز مرشح إلى جانب ليفربول بالنظر إلى ما شاهدناه".

وأضاف: "صعب خلاى الوقت الحالي الحديث عن المرشحين بعد عشرة مباريات فقط، لذلك علينا الانتظار لكن ستبقى الأندية الكبرى مرشحة".

وأكمل: "الأهم بالنسبة لي من الخطة هي روح الفريق والعلاقة بين اللاعبين، فعند ارتكاب لاعب خطأ ما فسيساعده زميله، وعندما نتعرض لغياب مهم مثل رودري، عليك البحث عن الحل وليس البدء في البكاء والشكوى، علينا الوصول لأفضل تشكيل للفوز في لندن".

الجدير بالذكر أن مواجهة آرسنال ومانشستر سيتي ستنطلق في السادسة والنصف من مساء الأحد المقبل.