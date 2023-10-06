كيسي يتقدم لأهلي جدة أمام الاتحاد.. شاهد

نجح أهلي جدة السعودي في التقدم على نظيره الاتحاد بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري السعودي لهذا الموسم 2023/2024.



جاء هدف الشوط الأول الوحيد عن طريق اللاعب فرانك كيسي في الدقيقة 31، حيث استطاع اللاعب تسجيل الهدف، بعد الاستفادة من عرضية زميله رياض محرز، فقد ارتدت من رأسية فيرمينو ليواجهها على من لمسة واحدة في الشباك.



ودخل ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، بالقوة الضاربة له خلال مواجهة الاتحاد، والذي تكون من:

أدوارد ميندي، في حراسة المرمى.



خط الدفاع: علي مجرشي، روجو إيبانيز، عبدالباسط هندي، عبدالله العمار.



الوسط: فرانك كيسيه، محمد المجحد، جابري فيجا.



خط الهجوم: رياض محرز، فراس البريكان، روبيرتو فيرمينو.