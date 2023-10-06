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موروينيو يعلق على انتقال نجوم عالميين إلى الدوري السعودي (فيديو) دبربي جدة.. الأهلي يفوز على الاتحاد في الدوري السعودي
الجمعة 06 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كيسي يتقدم لأهلي جدة أمام الاتحاد.. شاهد

فرانك كيسي
فرانك كيسي

نجح أهلي جدة السعودي في التقدم على نظيره الاتحاد بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري السعودي لهذا الموسم 2023/2024.
 

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جاء هدف الشوط الأول الوحيد عن طريق اللاعب فرانك كيسي في الدقيقة 31، حيث استطاع اللاعب تسجيل الهدف، بعد الاستفادة من عرضية زميله رياض محرز، فقد ارتدت من رأسية فيرمينو ليواجهها على من لمسة واحدة في الشباك.


 ودخل ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، بالقوة الضاربة له خلال مواجهة الاتحاد، والذي تكون من:
أدوارد ميندي، في حراسة المرمى.


خط الدفاع: علي مجرشي، روجو إيبانيز، عبدالباسط هندي، عبدالله العمار.


الوسط: فرانك كيسيه، محمد المجحد، جابري فيجا.


خط الهجوم: رياض محرز، فراس البريكان، روبيرتو فيرمينو.

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