مني زكي مفعمة بالأناقة والذهبي يعكس جمالها

نجحت النجمة منى زكي في جذب انتباه المعنيين بالموضة لاناقتها البالغة التي نافست بها عارضات الأزياء العالميات وهذا ما جعلها تبدو مثل الأميرات بإطلالاتها المفعمة بالجاذبية والنعومة في آن واحد.

واستطاعت منى زكي ان تنوع بين إطلالاتها التي تسحر بها محبيها وجمهورها لتتربع على عرش الموضة دون جرأة، لتجذب انتباه متابعيها من جديد، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، وقصير من الأمام، ينتمي لقصة ألوان شولدر، صمم من قماش الحرير، باللون اللافندر، زين بالخرز الذهبي من الطراف، عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي، فيما انتعلت صندلا بكعب عال.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

منى زكي

منى علي محمد زكي (18 نوفمبر 1976؛القاهرة، مصر–) هي ممثلة مصرية. قامت بالعديد من المسرحيات من أهمها: مسرحية كده أوكيه (2003) مع الفنان هاني رمزي، والعديد من الأفلام من أهمها: فيلم خالتي فرنسا مع الفنانة عبلة كامل، فيلم أبو علي مع الفنان كريم عبد العزيز، والذي كان من أفضل أعمالها، والذي وضعها علي قائمة الفنانين الكبار.

ولدت في القاهرة، وهي الصغرى من بين أخواتها، عمل والدها طبيبًا ووالدتها حاصلة على ماجستير تربية رياضية وعملت في مدارس بورسعيد في فترة من الفترات، عاشت معظم سنوات طفولتها في السفر بسبب عمل والدها، لتتنقل بين الكويت وإنجلترا والولايات المتحدة، درست الإعلام في قسم العلاقات العامة والإعلان في جامعة القاهرة.

بدأت التمثيل من خلال مسرح جامعة القاهرة، أما أول عمل فني لها فكان مسرحية بالعربي الفصيح مع الفنان محمد صبحي، وساهم في شهرتها في المجال السينمائيعملها في عدد من الأفلام التي ظهرت في أواخر تسعيناتالقرن العشرين في إطار ما عرف باسم موجة أفلام الكوميديا.

ساهمت أيضا مع عدد من الممثلين في جيلها في صياغة ما عرف بمفهوم السينما النظيفة أو سينما الأسرة حيث حرصت على تقديم أدوار الفتاة ذات الوجه الملائكي البريء والابتعاد عن الأدوار الحسية أو التي تحمل بعض الصفات الأخلاقية السيئة.

صنعت شعبيتها عبر اختيارها أداء شخصية فتاة الطبقة الوسطي أو الشعبية في مصر حيث زاد عدد المعجبين خصوصا من شباب وشابات الطبقة الوسطى المصرية، أجمع عليها سبعة أطباء من أصل اثنى عشرة طبيبًا متخصصين في التجميل على أنها «أجمل ممثلة مصرية».

حتى أنها شاركت الفنان نايف الزعبي في فيديو كليب أغنية «ابن الأصول» عام 1997، وكانت أيضًا تظهر في إعلانات التلفزيون فبدأت مع «صابون لوكس» و«سيارات الشيفروليه» مع زوجها الفنان أحمد حلمي و«شامبو بانتين»، وأيضا شاركت الفنان أحمد السقا في إعلان «رقائق البطاطا شيبسي المنتج المصري.

تزوجت عام 2002 من الفنان أحمد حلمي، وأنجبت منه بعد عام ابنتهما لي لي، وفي عام 2014 أنجبت ابنهما الثاني سليم. ورزقا بابنهما الثالث يونس في سنة 2016.