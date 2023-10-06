الأطعمة المضادة للأكسدة تساعد على تخفيف آلام الظهر

أوصى الأطباء بالفواكه الغنية بمضادات الأكسدة لتخفيف آلام الظهر، مع نكهة حلوة لاذعة، يعتبر التوت الأزرق أكثر من مجرد إضافة لذيذة للزبادي.

ويمكن لهذه الفاكهة الصغيرة، المليئة بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، أن تدعم جوانب عديدة من صحتك.

علاوة على ذلك، يمكن لهذه العناصر الغذائية أن تقلل من آلام الظهر عن طريق تقليل الالتهاب الذي يمكن أن يؤدي إلى الألم المزمن، وومن المثير للقلق أن آلام الظهر هي مشكلة شائعة، حيث تؤثر على حوالي أربعة من كل خمسة أشخاص، مما يترك العديد من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد يعانون من آلام الظهر.

ومع ذلك، وبحسب الأطباء، فإن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة قد يساعد في تخفيف أعراض الألم.

ما هي مضادات الأكسدة؟

مضادات الأكسدة هي جزيئات يتم إنتاجها في الجسم وتأتي أيضًا من الطعام. فهي ضرورية للحفاظ على صحة الجسم عن طريق تحييد الخلايا المعروفة باسم الجذور الحرة.

في التركيزات المنخفضة، تساعد الجذور الحرة الجسم بالفعل على مكافحة العدوى والأمراض. وتنتج أجسامنا مضادات الأكسدة بشكل طبيعي، ولكن إذا أصبحت مستويات الجذور الحرة مرتفعة للغاية، فنحن بحاجة أيضًا إلى الحصول عليها من نظامنا الغذائي لتكون بمثابة دفاع.

التوت الأزرق هو الغذاء المثالي إذا كنت تريد تجنب آلام الظهر، وأن مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في التوت يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وكذلك الأعراض المؤلمة.

الطعام الأول الذي يجب أن تتناوله كل يوم إذا كنت تعاني من آلام الظهر هو التوت الأزرق.

وأظهرت النتائج أن تناول التوت الأزرق يوميا قد يقلل من الألم والتصلب وصعوبة أداء الأنشطة اليومية لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام.

وجدت دراسة صغيرة أخرى أن الفواكه الزرقاء يمكن أن تسرع عملية تعافي العضلات بعد تمرين مكثف للساق، مما يؤدي إلى تقليل الألم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتوت الأزرق أيضًا تحسين صحتك عن طريق تحييد الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

والخبر السار هو أنها منخفضة السعرات الحرارية أيضًا، حيث يحتوي كوب واحد منها على 84 سعرة حرارية فقط.

الأطعمة المضادة للأكسدة الأخرى

الشوكولاته الداكنة

يحتوي 100 جرام من الشوكولاتة الداكنة على ما يقرب من 4.18 ملجم من مضادات الأكسدة، مما يجعلها في المرتبة 11 من بين أعلى الأطعمة المضادة للأكسدة في العالم.

سبانخ

تعتبر السبانخ مصدرًا ممتازًا للعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات المضادة للأكسدة AوC: الفيتامينات الضرورية لنظام المناعة الصحي والرؤية الصحية.

بروكلي

يعتبر البروكلي من الخضار التي تحتوي على أعلى تركيز من فيتامين C، وكما ناقشنا سابقاً يعتبر فيتامين Cأحد مضادات الأكسدة الهامة.

تحتوي حصة واحدة من البروكلي (حوالي 100 جرام) على الكمية اليومية الموصى بها تقريبًا من فيتامين سي.