الشباب والرياضة تكثف استعداداتها للتجهيز لمشاركة أندية الفتاة والمرأة بمعرض “تراثنا”

تستعد وزارة الشباب والرياضة -الإدارة المركزية لتنمية الشباب- إدارة الفتاة والمرأة، للمشاركة في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية والذي تستمر فعالياته للعام الخامس على التوالي خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة .

بمشاركة أندية الفتاة والمرأة بمحافظات( الشرقية - الإسكندرية - سوهاج - الغربية - القاهرة)، تشارك الوزارة بمخرجات منتجات الفتيات والسيدات التي يتم تنفيذها داخل الورش التي تقام بمراكز الشباب ومنها منتجات مصنوعة من "الجلود، الجوبلان، الخزف، الخشب، الرمل، الخوص، الكروشيه، النحاس، العرجون، خيوط الصوف والحرير والمكرمية، الفخار، الإيبوكس ، الزجاج، الشموع، البامبو، الصدف ،الإكسسوارات والأركت" وتوفيرها للجمهور بأسعار مناسبة للجميع.

تأتى المشاركة بمعرض "تراثنا" تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة بالإهتمام بقطاع الحرف اليدوية والتراثية والدعم المستمر للمرأة المصرية وعضوات أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب ، وتوفير كافة أوجه الدعم لتلك الحرف لمساعدتهن على تطوير منتجاتهن للوصول بها إلى السوق العالمى.