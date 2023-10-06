الوفد تحاور العبقرى المصرى الذى أبطل مفعول أنابيب النابالم الحارق فى قناة السويس

فى ذكرى اليوبيل الذهبى لحرب أكتوبر المجيدة «3»

العميد دكتور مهندس أحمد حسن مأمون:

كانت قوة وإرادة شعب.. اجتمعوا وصمموا ووافقوا فى سبيل هدف قومى للدفاع عن الوطن مهما كانت التضحيات

كنا نسابق الزمن فى مركز البحوث الفنية بالقوات البحرية لمواجهة كل صعوبات العبور

توصلت إلى مادة كيميائية تتجمد فى الماء بحيث تغلق فوهات المواسير عن طريق القوات الخاصة

لم تعمل أنبوبة نابالم واحدة منذ بداية العبور حتى تحرير الأرض

أقول للشباب المصرى إن التحدى هو أن نحافظ على هذا الوطن بكل قوة

«يحدثنا التاريخ كيف كانت قوة الدول قوامها السيف والعضلات واصبحت الآن قوة العقل. انه العلم والتكنولوجيا. بها تسود الدول وتعلو مكانتها وبدونه تنزوى وقد أحاط بها الفقر والحاجة. نحن الآن اننا فى حالة كفاح وتحديات لا تقل عن الحرب بالسلاح التى ضحى فيها الآباء والاجداد باأرواحهم فى سبيل مصر. يجب أن نعرف ان الذى حقق النصر فى اكتوبر المجيدة كانت قوة وارادة شعب. اجتمعوا وصمموا ووافقوا فى سبيل هدف قومى للدفاع عن الوطن مهما كانت التضحيات. ان واجبنا الآن ووظيفتنا فى هذه الحياة أن يكون كفاحنا وتضحياتنا فى سبيل بناء الدولة الحديثة. الدولة الصناعية. دولة العلم والتكنولوجيا. بذلك تتحقق مكانتنا العالية بين شعوب الأرض وتعود الدولة العظيمة التى تليق باسم بمصر»

هذه الرسالة بدأ بها البطل المصرى عميد مهندس دكتور

أحمد حسن مأمون، فى حديثه لـ«الوفد» موجهة الى الشعب المصرى بكل فئاته من شباب ورجال ونساء، لإيقاذ لغة التحدى والعزيمة التى صنعت النصر العظيم فى حرب اكتوبر المجيدة، والتى جاءت بمساندة الله عز وجل للجيش المصرى التى كانت صيحات جنوده الله أكبر تهز الارض من تحت اقدام العدو الإسرائيلى، هو البطل المصرى الفذ الذى قضى على احلام اسرائيل فى اشعال انابيب النابالم فى قناة السويس، وبقوة العقل والابتكار كان كان من ضمن الأبطال العباقرة الذين خططوا لهدم السيطرة الاسرائيلية على المنطقة الشرقية لقناة السويس، ويقول البطل المصرى كنت رائد مهندس فى مركز البحوث الفنية بسلاح البحرية، وكانت القوات المسلحة خلية نحل كل بطل سواء ضابطا او جنديا يعرف دوره المنوط به، الكل يتنافس من اجل التجهيز لحرب استرداد الكرامة، الكل فى موقعه يجاهد من اجل تنفيذ مهامه وحتى خارج المهام يحاول ان يفعل شيئاً من اجل الثأر واسترداد كل شبر من ارض سيناء الحبيبة، وكانت من المعوقات التى وضعتها اسرائيل لمنع قواتنا من العبور هى خطوط انابيب النابالم الحارق على طول خط القناة، مثل الساتر الترابى، الذى نجحنا ايضا فى تدميره بخطة العبقرى اللواء الراحل باقى زكى يوسف الذى ابتكر فكرة مدافع المياه الضخمة لشق الساتر الترابى وتدميره، ويضيف البطل المصرى، كنا نتسابق من اجل تفكيك المعوقات التى وضعها العدو للعمل على نجاح خطة العبور التى كانت لابد منها لاسترداد الأرض، وفى مركز البحوث الفنية عكفنا على دراسة البدائل الخاصة لايقاف هذه الانابيب التى كانت الآلة الاعلامية الإسرائيلية تضعها ضمن الحواجز النفسية وعمليات الرعب النفسى لوضع حاجز نفسى لدى الجنود المصريين اذا فكروا فى عبور القناة، والتأكيد على ان كل من سيعبر القناة سيلقى حتفه بالنابالم الحارق، وهذه المواسير وضعتها اسرائيل تحت سطح الأرض على جانب قناة السويس ويسع كل منها200 طن من النابالم والجازولين، وإذا ما اشتعلت جعلت من سطح الماء اتونا طافيا يمكن أن تندلع منه ألسنة اللهب الى ارتفاع متر وترتفع درجة الحرارة الي 700 درجة لتحرق القوارب والدبابات البرمائية، بل إن هذا السعير يمكن أن يشوى الأسماك التى فى قاع قناة السويس وتلفح الأشخاص الذين يبعدون عنها مسافة 200 متر، ولكن ارادة وعزيمة المصريين كانت تفوق هذه الهالة التى وضعتها اسرائيل لبث الرعب فى قلوب الجيش المصرى الذى لا يخاف الا الله عز وجل.

ويقول المبتكر المصرى البطل فى ذكرى اليوبيل الذهبى لحرب الكرامة: كنا نسابق الزمن فى ايجاد فكرة لسد تلك الانابيب بأى طريقة ممكنة، وبالفعل وفقنى الله وتوصلت الى مادة كيميائية تتجمد فى الماء، بحيث تغلق فوهات المواسير عن طريق القوات الخاصة، وبالفعل قمنا بعرض النتائج السريعة على قيادة القوات البحرية، وبدوره اعطاها الى الرئيس السادات، الذى قام بإقرارها، وفى سرية تامة تم التجهيز، وقبل العبور بساعات، قامت الضفادع البشرية بسد فتحات المواسير، ولم تنجح اسرائيل فى اشعال ماسورة نابالم واحدة طوال فترة العبور، وعبرنا بكل قوة وعزيمة وكان معنا توفيق كبير من الله، ليرفع خير اجناد الارض العلم المصرى على الضفة الشرقية من القناة، واخيرا أستكمل حديثى الى شباب مصر، وأؤكد انه بالعزيمة والارادة يتحقق المراد، ولولا اعتماد الجيش المصرى على نفسه وتوفيق الله، ما انتهينا الى ابتكار مدافع المياه، ومادة سد انابيب النابالم، وكانت على كل جبهات القتال جهود خارقة وابتكارات فى كافة الأسلحة، لاننا عزمنا على ان نأخذ بالثأر، ونستعيد الأرض. وأقول للشباب المصرى ان التحدى هو ان نحافظ على هذا الوطن، بكل قوة، وكلنا شاهدنا يقينا الفترات السابقة ان من لم يحافظ على وطنه، يصبح وطنه مستباحا لأى قوة تريد اذلاله، وتهجير اهله فى بقاع الأرض، حافظوا على مصر، وبالعزيمة والإصرار وبجهودكم وجهود القوات المسلحة الباسلة ستبقى مصر عزيزة أبية مستقرة.

< ︎السيرة الذاتية للبطل المصرى عميد دكتور مهندس احمد حسن مأمون

«تخرج الاستاذ الدكتور المهندس أحمد حسن مأمون فى كلية الهندسة – بجامعة القاهرة، وحصل على درجة الدكتوراه فى هندسة التحكم الآلى من ذات الجامعة، وقد عمل فى بداية حياته العملية كباحث ومدير فنى لمشروع تصميم الطوربيدات الموجهة، ثم عمل كمدير لمركز البحوث الفنية التابع للقوات البحرية بجمهوية مصر العربية لمدة نحو اثنى عشر عاما عمل كأستاذ لمادة هندسة التحكم الآلى بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لمدة عشر سنوات، ثم تقلد سعادته مناصب قيادية رفيعة بدأت بعمله كعميد لكلية الهندسة بالاكاديمية العربية. تقلد سيادته منصب عميد لمركز البحوث والاستشارات النقل البحرى لمدة نحو ثلاثة عشر عاما فى الفترة من 1984 الى 1997. ومن المعلوم ان الاستاذ الدكتور أحمد مأمون عضو بارز فى عدة جمعيات وهيئات علمية بالداخل والخارج: فهو زميل جمعية المهندسين البحريين بالمملكة الممتحدة وعضو جمعية المهندسين البريطانية فرع جمهورية مصر العربية، وعضو جمعية المهندسين الميكانيكيين المصرية، وعضو جمعية بحوث العمليات المصرية، ثم كونه عضوا بمجلس ادارة الجمعية المصرية للتصميم والتكنولوجيا. ترأس فريقاً بحثياً لتصميم وتصنيع محاكى ماكينات السفن، واستخدام الهندسة العكسية لبناء محاكى ناقلات النفط العملاقة، كما ترأس أيضاً فريقاً بحثياً لتصنيع محاكى تدريب قطارات السكة الحديد. وبالاضافة الى كل ما سبق فلا يمكن ان نغفل دوره البارز ومشاركاته الفعالة فى العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل هذا بالاضافة الى مساهماته فى تقديم العديد من الأوراق البحثية.