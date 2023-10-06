وزارة العمل: ختام برامج تدريب مجانية على الخياطة والتطريز لسيدات شمال سيناء

أعلنت وزارة العمل عن انتهاء مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء من تنفيذ دورتين تدريبيتين على مهنة الخياطة والتطريز، للفتيات وذلك بمركز تدريب مهني العريش وذلك بالمجان، وكذلك تسليم شهادات إتمام التدريب لـ15متدربة بورشة الخياطة، و12 متدربة بورشة التطريز، في إطار خطة التدريب المهني للعام 2023 / 2024.

وزارة العمل تنظيم برامج تدريب مجانية على الخياطة والتطريز لسيدات شمال سيناء

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم تساهم في تحسين مستويات معيشتهم، وزيادة عدد الدورات التدريبية المقدمة وتحديث المناهج والأساليب التدريبية.

رامج تدريب مجانية على الخياطة والتطريز لسيدات شمال سيناء

رامج تدريب مجانية على الخياطة والتطريز لسيدات شمال سيناء

وزارة العمل

وأوضح محمد سالم عبدالمالك، مدير مديرية العمل بشمال سيناء، أنه سلم الشهادات للمتدربات وذلك بعد انتهاء مدة التدريب الخاصة المهن الملتحقين بها، وفق نظام الساعات التدريبية المعتمدة وتحت إشراف المدربة صبرين صبحي، ومدير مركز التدريب مجدي بدر، ومؤكدًا أنه يمكن للراغبين في الحصول على الدورات المجانية التقديم من خلال مقر مركز التدريب المهني أو إدارة بحوث العمالة بالمديرية لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة، من الحاصلين على المؤهلات العليا أو المتوسطة أو دون مؤهل.