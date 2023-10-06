النصر يتقدم على أبها بثنائية في الشوط الأول

أنهى فريق النصر الشوط الأول متقدمًا على أبها بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

دخل فريق النصر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام - لابورت - علي لاجامي - أليكس تيليس

الوسط: عبد الله الخيبري - أوتافيو مونتيرو - مارسيلو بروزوفيتش

الهجوم: أندرسون تاليسكا - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

تقدم النصر بالهدف الأول عن طريق النجم أوتافيو في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 28، بينما سجل سعد بقير هدف أبها في الدقيقة 36 من ضربة جزاء.

المباراة مقامة على ملعب الأول بارك ومنقولة عبر قناتي SSC1 HD و SSC1 SD بصوت المعلقين الرياضيين مشاري القرني وعبدالله المغربي و محمد حسين اضرضور.