تشكيل النصر أمام أبها .. رونالدو في الهجوم

أعلن المدير الفني لويس كاسترو تشكيلة النصر الأساسية التي سيخوض بها مواجهة أبها والتي ستجمع بين الفريقين بعد قليل في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وجاء تشكيل النصر للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام - لابورت - علي لاجامي - أليكس تيليس

الوسط: عبد الله الخيبري - أوتافيو مونتيرو - مارسيلو بروزوفيتش

الهجوم: أندرسون تاليسكا - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

المباراة مقامة على ملعب الأول بارك ومنقولة عبر قناتي SSC1 HD و SSC1 SD بصوت المعلقين الرياضيين مشاري القرني وعبدالله المغربي و محمد حسين اضرضور.