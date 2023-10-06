الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل النصر أمام أبها .. رونالدو في الهجوم

فريق النصر
فريق النصر

أعلن المدير الفني لويس كاسترو تشكيلة النصر الأساسية التي سيخوض بها مواجهة أبها والتي ستجمع بين الفريقين بعد قليل في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

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بث مباشر مباراة النصر وأبها بالدوري السعودي شاهد دون تقطيع

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النصر ضد أبها..رونالدو وماني يقودان تشكيل العالمي المتوقع

وجاء تشكيل النصر للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: نواف العقيدي 

الدفاع: سلطان الغنام - لابورت - علي لاجامي - أليكس تيليس 

الوسط: عبد الله الخيبري - أوتافيو مونتيرو - مارسيلو بروزوفيتش 

الهجوم: أندرسون تاليسكا - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

المباراة مقامة على ملعب الأول بارك ومنقولة عبر قناتي SSC1 HD و SSC1 SD بصوت المعلقين الرياضيين مشاري القرني وعبدالله المغربي و محمد حسين اضرضور.

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