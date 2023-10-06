نشرة الحوادث| إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا وحبس تاجر هيروين بالسلام

يرصد موقع الوفد خلال السطور التالية أهم أخبار الحوادث التي وردت على مدار اليوم الجمعة وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع للقراء وجاء الأخبار على النحو التالي.



إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

أصيب 3 أشخاص بطلق ناري، اليوم الجمعة، إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بسبب الميراث بقرية دنفيق التابعة لمركز نقادة، غربي محافظة قنا.



ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ بإصابة 3 أشخاص، بينهم شقيقان، بطلق ناري، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية في قرية دنفيق مركز نقادة.



وانتقلت قوة إلى مكان الواقعة برئاسة المقدم أحمد خشانة، مأمور مركز شرطة نقادة، إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة «م.ع.ت»، 17 عامًا، وشقيقه وشخص آخر بطلقات نارية بسبب الخلاف على الميراث.



تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

التحقيق مع راكبة إيطالية عثر معها على زيت الحشيش بمطار شرم الشيخ



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط راكبة إيطالية الجنسية عثر معها على 6 زجاجات بداخلهم سائل يشتبه أن يكون لزيت الحشيش المخدر ومطحنه خاصة بطحن المواد المخدرة مخبأة بين طيات ملابسها الشخصية.

وأمرت النيابة العامة بتحريز المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى لفحصها وكتابة تقرير مفصل عنها.



ونجح رجال الادارة العامة لجمارك ركاب مطار شرم الشيخ الدولى فى ضبط محاولة تهريب كمية من زيت الحشيش المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاوله مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا علي رحلة خطوط طيران بيجاسوس القادمة من اسطنبول تم الإشتباه فى راكبة ايطالية الجنسية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود كثافات علي شكل مطحنه وبعض الزجاجات .

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكبه فتبين وجود 6 زجاجات بداخلهم سائل يشتبه أن يكون لزيت الحشيش المخدر ومطحنه خاصة بطحن المواد المخدرة مخبأة بين طيات ملابسها الشخصية وأسفل قاع الشنطه بمكان يصعب الوصول اليه .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى .



حبس تاجر هيروين في السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة السلام، حبس عاطل متهم بالاتجار في مخدر الهيروين وحيازة سلاح وطلقات نارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتمكن الأجهزة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القاهرة) بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار).

وبتضييق الخناق على المتهم اعترف بحيازته المخدرات بقصد الاتجار، والسلاح لحماية تجارته، تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.



مصرع طفلة عقرها كلب مسعور في قنا



لقيت طفلة مصرعها، اليوم الجمعة، متأثرة بإصابتها بعقر كلب مسعور لها، بالشارع في قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

كان قد تلقى مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة آيه أحمد صراف، إثر عقر كلب لها بشارع في قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، ولفظت أنفاسها داخل المستشفي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الطفلة إلى مشرحة مستشفى نقادة.



سيارة ملاكي تنهي حياة شاب بالشرقية



شهد طريق بلبيس - شبرا النخلة، نطاق محافظة الشرقية، مصرع شاب، إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة نارية، جرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية، بطريق بلبيس - شبرا النخلة، وأسفر عن مصرع شخص، يدعى " محمد ف إ "40 سنة مقيم شبرا النخلة نطاق مركز بلبيس.



وجرى الدفع بسيار إسعاف ونقل الجثمان الى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزى.



تم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، أمام حركة المركبات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

