ألمانيا تُعلّق على إرسال صواريخ "تاوروس" لأوكرانيا

أعلنت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني، "ماري أغنيس ستراك زيمرمان"، أن برلين قد تُرسل صواريخ "تاوروس" إلى كييف إذا أعلنت أمريكا تزويد أوكرانيا بصواريخ "أتاكمس"، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وقالت زيمرمان لصحيفة "نيويورك تايمز": "إنه [المستشار الألماني أولاف شولتس] يتعرض لضغوط شديدة وقد يرغب في إنهاء المناقشات حول هذا الموضوع. ولكن إذا أعطى الأمريكيون الضوء الأخضر لإرسال منظومات "أتاكمس" الصاروخية الخاصة بهم، فربما سيوافق شولتس أيضا على ذات السيناريو".

واعتبرت أن برلين لن تضطر إلى إرسال قوات إلى كييف لمساعدة القوات الأوكرانية في تشغيل منظومات "تاوروس"، حيث تم تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام منظومات الأسلحة الغربية الأخرى في دول "الناتو".

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية عدم وجود أي خطط في المستقبل المنظور لدى برلين تتضمن تزويد كييف بصواريخ من طراز "تاوروس" التي يطالب الجيش الأوكراني بإلحاح بالحصول عليها.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق نقلا عن مصادر مطلعة أن السلطات الألمانية أجلت إرسال صواريخ "تاوروس" بعيدة المدى للقوات الأوكرانية بسبب المخاوف من الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.

روسيا تسخر من تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا الأخيرة

صرحت وزيرة خارجية ألمانيا "أنالينا بيربوك"، خلال وجودها في كييف، بأن "مستقبل أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي، وقريبًا سيمتد اتحاد الحرية هذا من لشبونة إلى لوغانسك"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء الإثنين.

ودفع ذلك المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للرد عليها بسخرية: "أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن الاتحاد الأوروبي سيمتد قريبًا من لشبونة إلى لوغانسك، وهذا يعني انضمام روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، أو أنها نسيت أن تضيف بضرورة الدوران 360 درجة".

يُشار إلى أن السيدة بيربوك اشتهرت بإطلاق التصريحات المثيرة للسخرية، ومن بينها على سبيل المثال: التحدث عن ضرورة تغيير روسيا لموقفها 360 درجة، أو حول استخدام الدبابات "في عهد نابليون"، أو لضرب المدن التي "تبعد مئات آلاف الكيلومترات عن برلين".