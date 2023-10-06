كورة لايف STAR 1 الاتحاد ضد الاهلي توتير :مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر الأن ديربي جدة

كورة لايف STAR 1 الاتحاد ضد الاهلي توتير :مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر الأن ديربي جدة،مع عودة الأهلي، إلى دوري روشن السعودي، من جديد تعود المتعة في ديربي جدة، في واحدة من أمتع مباريات الكرة السعودية، ويتجدد اللقاء مرة أخرى في الديربي على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن موسم 2023-2024.

تنطلق مباراة الاتحاد والأهلي اليوم الجمعة في تمام التاسعة مساء وتبث عبر قنوات السعودية الرياضية وبتعليق فهد العتيبي.

يسعى فريق الاتحاد لخطف نقاط المباراة الثلاث اليوم في الكلاسيكو السعودي أمام فريق الأهلي، والوصول إلى النقطة الـ22، ليتساوى مع «الحصان الأسود» للمسابقة حتى الآن فريق التعاون صاحب الصدارة، بينما يحتل وصافة الترتيب فريق الهلال برصيد 21 نقطة، ويخوض مباراة هامة مساء غد أمام الأخدود.

الأهلي في الدوري السعودي

بينما يطل فريق الأهلي اليوم على عشاقه تحت قيادة المدرب الألماني الشاب ماتياس يايسلة، وهو يمتلك 16 نقطة من 8 مباريات خاضهم «الراقي» في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم حتى الآن، ويحتل بهم المركز السابع في جدول الترتيب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والاهلي | من هنــــا

تشكيل الاتحاد المتوقع

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مدالله العليان، زكريا هوساوي، حسن كادش، مهند الشنقيطي

وسط الملعب: نجولو كانتي، إيجور كورنادو، فابينهو

خط الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله، رومارينهو

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

مباريات دوري روشن السعودي منقولة فقط وحصريًا عبر شاشة قنوات SSC، ويمكن مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي من خلال قناة SSC 1.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والاهلي | من هنــــا

ولكن لمتابعة المباراة من أي بقعة أخرى في المنطقة العربية، أو لمشاهدتها بتقنية فائقة الجودة، يتعين عليك الاشتراك في إحدى باقات القناة السعودية وشراء جهاز GOBX لفك التشفير، للولوج إلى قناة SSC 1 HD.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الاتحاد

من المتوقع أن يعتمد المدرب ماتياس يايسله على التشكيل التالي في مباراة الديربي.

تشكيلة الأهلي ضد الاتحاد: 4-4-2

إدوارد ميندي

سعد يسلم - عبد الباسط هندي - روجر إيبانيز - علي مجرشي

فرانك كيسيه - محمد المجحد

ألان سانت ماكسيمان - غابري فيغا - رياض محرز

روبيرتو فيرمينو

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والاهلي | من هنــــا