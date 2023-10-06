مشاهدة مباراة الاتحاد والاهلي السعودي يلا شوت تويتر..رابط مباراة الاتحاد والاهلي كورة لايف

مشاهدة مباراة الاتحاد والاهلي السعودي يلا شوت تويتر..رابط مباراة الاتحاد والاهلي كورة لايف،مباراة الاتحاد والاهلي اليوم. في إطار منافسات الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم موسم 2023-2024. يلتقي فريق الاتحاد مع نظيره الاهلي مساء اليوم.

ويسعى فريق الاتحاد لخطف نقاط المباراة الثلاث اليوم في الكلاسيكو السعودي أمام فريق الأهلي، والوصول إلى النقطة الـ22، ليتساوى مع «الحصان الأسود» للمسابقة حتى الآن فريق التعاون صاحب الصدارة، بينما يحتل وصافة الترتيب فريق الهلال برصيد 21 نقطة، ويخوض مباراة هامة مساء غد أمام الأخدود.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والأهلي؟

ستعرض مباراة الاتحاد ضد الأهلي في تاريخ 2023-10-06 الساعة 22:00 على قناة .

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي؟

بإمكانكم متابعة مباراة الاتحاد ضد الأهلي عبر قناة .

أين يمكنني مشاهدة الاتحاد – الأهلي؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي على قناة او من خلال شراء تذكرة حضور مباراى في استاذ استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية – جدة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والاهلي | من هنــــا

من هو معلق مباراة الاتحاد ضد الأهلي؟

سيقوم المعلق الغني عن تعريف بنقل لنا أجواء مباراة الأهلي ضد الاتحاد عبر شاشات قنوات .

تشكيل الاتحاد ضد الأهلي المتوقع في الدوري السعودي

ومن المتوقع أن يخوض المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق الاتحاد، مباراة الأهلي المرتقبة بتشكيل يضم كوكبة من نجوم «العميد» وعلى رأسهم النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والاهلي | من هنــــا

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: حسن كادش - عمر هوساوي - لويز فيليبي - مد الله العليان.

خط الوسط: مهند الشنقيطي - فابينيو - نغولو كانتي - رومارينيو.

خط الهجوم: كريم بنزيما - عبد الرزاق حمد الله.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الاتحاد في الدوري السعودي

بينما من المتوقع أن يخوض المدرب الألماني ماتياس يايسلة، المدير الفني لفريق الأهلي، مباراة الاتحاد النارية بتشكيل مدجج بنجوم «الراقي» وعلى رأسهم النجم الدولي الجزائري رياض محرز والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سعد يسلم - عبد الباسط هندي - روجر إيبانيز - علي مجرشي.

خط الوسط: فرانك كيسيه - محمد المجحد.

خط الوسط الهجومي: ألان سانت ماكسيمان - جابري فيجا - رياض محرز.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والاهلي | من هنــــا