تستمر الاحتفالات بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر التي ينظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتنفذ هذه الاحتفالات بالتعاون مع فروع الهيئة في المناطق المختلفة، مثل إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، ومن خلال فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد.

في هذا السياق، نفذ قصر ثقافة الطفل بمدينة الخارجة ورشة عمل فنون تشكيلية تهدف إلى صناعة تصميمات خصوصًا تعبِّرُ عن حرب أكتوبر، تم استخدام الخشب كمادة أساسية في هذه التصميمات، إذْ قام الفنان نبيل جميل بتوجيه وإرشاد الأطفال وتعليمهم تقنيات النحت على الخشب، وقد تم توفير جميع المواد اللازمة للورشة من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة.

قام الأطفال الذين شاركوا في الورشة بإظهار موهبتهم وإبداعهم في صنع التصميمات المستوحاة من الحرب الشهيرة، استخدموا مختلف أدوات النحت وتعلموا كيفية تشكيل الخشب والعمل على تفاصيل دقيقة، وقد أعربوا عن رؤيتهم ومشاعرهم الخاصة حول هذا الحدث التاريخي المهم من خلال إنشاء قطع فنية فريدة.

تهدف الورشة إلى تعزيز المهارات الفنية لدى الأطفال وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم من خلال الفن، كما تعتبر هذه المناسبة فرصة لتعزيز الوعي بتاريخ بلادنا واحترام قدر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حريتنا وسيادتنا.

تجسد هذه الورشة التعاون الثقافي والفني بين مختلف الجهات المعنية، إذْ يتعاون الفنانون والأكاديميون والجماعات المحلية لجعل هذه الاحتفالات مناسبة ثقافية مميزة للجميع، إن تطوير المواهب الفنية للأطفال وتعزيز وعيهم الثقافي يعد من أهم الأهداف التي تسعى إليها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومن خلال هذه الورشة تحققت تلك الأهداف بنجاح.

يواصل الجميع الاستمتاع بالاحتفالات المتواصلة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، وهذه الورشة التشكيلية تعتبر إسهامًا فنيًا مهمًّا في إحياء ذكرى هذا الحدث التاريخي البارز وتكريم شجاعة الجيش المصري وتضحياته من أجل وطننا العزيز.

قصر ثقافة الطفل بالخارجة ينظم ورشة فنون تشكيلية لعمل تصميمات باستخدام الخشب