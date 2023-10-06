مشاهدة مباراة الإتحاد والأهلي السعودي بث مباشر (يلا شوت) اليوم في الدوري السعودي..كورة لايف

مشاهدة مباراة الإتحاد والأهلي السعودي بث مباشر (يلا شوت) اليوم في الدوري السعودي..كورة لايف ،الأهلي ضد الاتحاد موعد مباراة الاتحاد والأهلي اليوم 2023-10-06 في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة .. تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد اليوم 2023-10-06 في الدوري السعودي للمحترفين على موقع كورة العرب .

يعود الديربي من جديد وسط شوق عشاق كرة القدم في المملكة سواءً من جمهور العميد أو الراقي، حيث عاد الأخير لدوري روشن بعد قضاء الموسم الماضي في دوري يلو الذي فاز به وعاد عودة الأبطال.

كانت بداية نادي الاتحاد للموسم الجديد قوية، لكنه بدأ التراجع في الأسابيع الأخيرة بعد أن سيطر على الصدارة لجولات، حيث تراجع للمركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة، بفارق 3 نقاط عن التعاون المتصدر.



تشكيل الاتحاد المتوقع

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مدالله العليان، زكريا هوساوي، حسن كادش، مهند الشنقيطي

وسط الملعب: نجولو كانتي، إيجور كورنادو، فابينهو

خط الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله، رومارينهو

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والاهلي | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والاهلي | من هنــــا

مشاهدة بث مباشر الاتحاد والأهلي بتاريخ 2023-10-06

ومن معروف ان الاتحاد يبحث عن تحقيق الانتصار على الأهلي في هذا اليوم 2023-10-06، وبالتالي يأمل مشجعي الاتحاد بتحقيق نتيجة إيجابية هامة، وذلك لإضافة ثلاث نقاط هامة في مسيرته على الأهلي، ولكن عشاق الأهلييأملون هم ايضا في تحقيق نتيجة إيجابية.

يلا شوت ستشاهدون اليوم 2023-10-06 الساعة 22:00 مباراة المنتظرة بين الأهلي ضد الاتحاد؛ والتي ستقام على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية – جدة ضمن الدوري الدوري السعودي للمحترفين؛ وبالإضافة إلى ذلك ستعرض مباراة الاتحاد ضد الأهلي الحماسية على قناة بشكل مباشر ولا ننسى أن المعلق الشهير “” سيهتم بإشعال الأجواء بتعليقه الرائع.

وتنطلق مباراة الاتحاد ضد الأهلي، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، وذلك على أرضية ستاد «الجوهرة المشعة» معقل رفقاء كريم بنزيما.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الأهلي في الدوري السعودي اليوم

وتُنقل مباراة الاتحاد ضد الأهلي، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.