عبر صانع محتوي حمد ولي شمبيه، عن سعادته لنجاح فاعليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأخيرة، وسط إقبال هائل من المصريين ومن السياح العرب والأجانب من جميع الفئات العمرية.

وأوضح صانع محتوي حمد ولي شمبيه، أن مهرجان العلمين يشهد فى دورته الأولى 12 نشاطا فنيا ورياضيا وترفيهيا؛ في نسخته الأولى ما يجعله محط أنظار العالم أجمع.

تابع صانع محتوي حمد ولي شمبيه سياحة المهرجانات تستهدف رفع معدلات الإقامة وارتفاع معدلات استيعاب الأماكن السياحية مما يمثل مصدر للدخل السياحي والاقتصادي من خلال جذب السياح إضافة إلى الترويج للثقافة وتراث المكان والتعريف به من خلال الفعاليات والاحتفالات يذكر أن صانع محتوي حمد ولي شمبيه هو صانع محتوى عربي.

ويقوم بلوجر حمد ولي، بإنشاء المحتوى منذ الطفولة. وبدأ في سن مبكر في سوشيال ميديا حتى وصل إلى مستوى متقدم على منصات التواصل الاجتماعي.

أشاد بلوجر حمد ولي مهرجان العلمين جسد رسالة قوية العالمين العلمين الجديدة الذي يستمر تحت شعار العالم علمين، مشيرا إلى نجاح تنظيم سياحة المهرجانات من خلال مهرجان العلمين الذي جسد نجاح الاستثمار في السياحة.

وأوضح صانع محتوي حمد ولي شمبيه سياحة المهرجانات تستهدف رفع معدلات الإقامة وارتفاع معدلات استيعاب الأماكن السياحية مما يمثل مصدر للدخل السياحي والاقتصادي من خلال جذب السياح إضافة إلى الترويج للثقافة وتراث المكان والتعريف به من خلال الفعاليات والاحتفالات

وأوضح بلوجر حمد ولي شمبيه، أن مهرجان العلمين الجديدة شارك به العديد من الفنانين والمشاهير، حيث استقبلت مدينة العلمين قرابة المليون زائر من جميع أنحاء العالم

ونوه بلوجر حمد ولي شمبيه فيضل الله بأن المهرجان به عشرات العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، وهذا بدوره يسهم في تشغيل عمالة في كافة التخصصات.