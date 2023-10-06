صلاح العناد صانع محتوى الألـعاب  تشجع على شغفك وحلمك واتخاذ القرارات الصائبة

قال صانع محتوي صلاح العناد بلوجر يهدف المحتوى الهادف الذي نشاهده عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى تقديم قيمة وفائدة للجمهور المستهدف، كما أنه يهدف إلى نقل المعلومات والمفاهيم بشكل واضح وموضوعي.

وتوجيه القارئ أو المشاهد أو المستمع نحو تحقيق أهداف محددة مثل التعلم، الإلهام، التغيير أو العمل على تطوير الذات، في ذات السياق كشف صانع محتوي صلاح العناد البلوجر أن لصناعة المُحتوى مبادئ وممارسات هادفة وممتعة تتناسب مع قيم مجتمعاتنا العربية .

قال صلاح العناد بلوجر على "tik tok" ، على مواقع التواصل الإجتماعي في الوعي الإنساني إعتني بيها قائلاً الاستمرارية يا صديقي ولا تقارن بدايتك بموسم حصاد الأخرين، وقال أيضًا أنه يتوسع في المجال بالتخطيط للمحتوى بشكل أفضل و القرب من المتابعين، و سبب دخوله السوشيال ميديا هواية و نقل معلومات مفيدة

تابع صلاح العناد بلوجر عبر رسالتها التي يود إرسالها للمتابعين هي: “تابع شغفك وحلمك ، وتمسك به ، وابدأ مهما كانت الظروف لا تنتظر أن تكون الظروف مناسبة ، لأنك ستظل تنتظر كثيرًا ، ولن تصل إلى حاجة. وقد نال الفيديو العديد من المشاهدات والإعجاب بين الجمهور وانتشاره على منصات التواصل الاجتماعي.

واضافه صلاح العناد بلوجر الاهتمام بالسوشيال ميديا في أول يناير 2022 ولديه العديد من الفيديوهات في التوعية البشرية وكان له دور فعال في التأثير علي الكثير من المتابعين، حيث ظهر له فيديو في الفترة الأخيرة يشير إلى التسامح بين الناس، وحب الخير للغير، ونال إعجاب الكثير من الناس، يذكر نشأ العديد من الفيديوهات لتوعية الجمهور ونصائحه عبر منصة الانستجرام يحكي للوطن: «حبيت أقدم نصائح للناس للاهتمام أكثر بنفسهم وبشكلهم وتوعية الاهتمام بالسوشيال ميديا فى عام 2022، مستغلًا الجانب الايجابي منها، يستكمل حديثه: «بحاول على قد ما أقدر انصحهم من خلال فيديوهاتي، للاهتمام أكثر بالتوعية».

ولقيت تفاعل إيجابي ظهر علي موقع تيك توك الشهير بعدد من الفيديوهات للتوعيه البشريه وحب الناس والتسامح بين الناس ».

حيث لاحظ رواد التواصل الاجتماعي انتشارًا فيديو وهو بلوجر علي موقع الانستجرام الشهير ولديه عدد كبير من المتابعين ما يقارب مليون متابع ولا حظ مستخدمي السوشیال میدیا انتشار العديد من الفيديوهات .

منصات تواصل الاجتماعي وبعد ان نالت الفيديوهات الفنان محمد موشكا والبلوجر الاشهر علي موقع الانستجرام في مصر الملايين من المشاهدات.

في خلال لقائه قال انه لقي تفاعل كبير علي صفحته الشخصيه ممي جعله يستمر في صناعه المحتوي يوميا وبشكل اكبر.