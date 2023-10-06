احتفالات وزارة الثقافة بمرور 50 عاما على ذكرى انتصارات أكتوبر

احتفلت الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني، بمرور 50 عاما على ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وطافت مسيرة حاشدة في شوارع القاهرة اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرا عقب صلاة الجمعة.



وشاركت في الإحتفالية فرقة النيل للفنون الشعبية بإشراف الفنان محمد حجاج وانطلقت المسيرة من قصر روض الفرج مرورا بكورنيش النيل ماسبيرو ووصولا لميدان الشهيد عبدالمنعم رياض ثم العودة إلى قصر روض الفرج.



وكانت الإدارة المركزية للشئون الفنية قد إحتفلت بذكرى إنتصارات أكتوبر وأقامت إحتفالية كبرى تحت عنوان "مصر 5000 و 50 سنة عبور" والتي أحياها المطرب الكبير علي الحجار.



وأقيمت الإحتفالية على مسرح السامر بالعجوزة وحضر فبها معالي الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة والفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والسيد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.



كما حضر سفير دولة فينزويلا السيد ويلمار بارينتوس ومجموعة كبيرة من قيادات وزارة الثقافة.

من ناحية أخرى أذاعت قناة الحياة إحتفال وزارة الثقافة بمرور 50 عاما على ذكرى إنتصارات أكتوبر على الهواء مباشرة بحضور جماهيري كبير.