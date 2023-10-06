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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النصر بقيادة رونالدو يستعد لأبها..موعد المباراة في الدوري السعودي

النصر
النصر

يستعد النصر لمواجهة أبها مساء اليوم الجمعة على ملعب أول بارك، في الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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وكان النصر بقيادة رونالدو أنتصر على الطائي بهدفين لهدف في المباراة الماضية ضمن من مسابقة الدوري.


يسعى النصر للفوز من أجل تحقيق الثلاث نقاط، ومواصلة المنافسة على لقب الدوري السعودي الغائب منذ سنوات، وكانت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في الموسم الماضي، وأنتهت بإنتصار العالمي بهدفين لهدف.


وتعتبر تلك المباراة رقم 11 بينهما بعهد المحترفين، و تميل الكفة لصالح العالمي بـ6 انتصارات مقابل خسارتين وتعادلين.


وتعد هذه المواجهة الخامسة بينهما على ملعب أول بارك في كافة المسابقات، وتمكن العالمي من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، وخيم التعادل في لقاء وحيد.



موعد مباراة النصر وأبها: 


تنطلق مباراة النصر وأبها في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، بالإضافة للساعة السابعة بتوقيت الإمارات.

 

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