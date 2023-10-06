مشاهدة مباراة النصر وابها بث مباشر يلا شوت 6-10-2023 في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر وابها بث مباشر يلا شوت 6-10-2023 في الدوري السعودي، يستضيف نادي النصر نظيره أبها، في صدام قوي مساء اليوم، على ملعب الأول بارك، في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الكروي الجاري 2023-2024.

قد تظهر أحداث أخرى خلال المباراة مثل الإصابات التي قد تؤثر على أداء الفريقين وتغيير التكتيكات الاستراتيجية. يجب أن يتكيف اللاعبون والمدربون مع هذه التحديات ويبدأوا في البحث عن الحلول المناسبة للتفوق.

وفي النهاية ، يأتي الوقت المنتظر عندما يحدث الهدف المهم الذي يفصل الفريقين. يرتفع صوت الجماهير وتحتشد الأعين حول الهدف الذي سيحسم المواجهة. قد يكون هذا الهدف لأحد الفرق لتحقيق النصر المثير ، أو لأحدى الفرق لتعزيز تفوقها في المباراة

ينتهي اللقاء بصافرة النهاية ، حيث تنطلق التهاني والاحتفالات من جماهير الفريق الفائز. وإلى جانب ذلك ، يتبقى الاحترام والشهامة بين الفرق وجماهيرهم ، حيث يُثبتون أن الروح ابهاية هي جوهر اللعبة.

تترك مباراة النصر وابها آثارها في عالم كرة القدم العربية حيث يتحدث العشاق عن الأحداث الملحمية واللحظات الحاسمة التي عاشوها. فالمواجهة بين هاذان الفريقان العملاقين تُلخص جوهر التنافس والإبداع وروح النضال في كرة القدم.

موعد المباراة والمقرر لها مساء اليوم “يوم الجمعة” الموافق 6-10-2023، في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة 7:00 بتوقيت الإمارات “دبي”.

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يدخل نادي النصر السعودي المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 18 نقطة، بينما يدخل نادي أبها السعودي المباراة وهو في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

نادي أبها

من جهة أخرى، يخوض الأبهاويون تحديدًا جديدًا، من أجل الخروج من النفق المظلم!.

في الوقت الحالي، يأتي Abha في المرتبة الـ16 في سلم ترتيب الدوري السعودي (أول ثلاثي قاع الجدول):

بعد أن جمع النادي 6 نقاط وفارق (-9) أهداف.

إثر فوز أبناء المدرب البولندي سيسلاو ماشنيويز Czeslaw Michniewicz في لقاءين على الرائد بهدف والفيحاء (2-1).

بينما تجرع المهاجم الكاميروني كارل توكو ايكامبي Karl Toko Ekambi ورفاقه مرارة الهزيمة 6 مرات، من أمام فرق الهلال والاتفاق بنفس النتيجة (1-3)، وكذلك التعاون والطائي والرياض بالنتيجة ذاتها (0-1)، وأيضًا الوحدة برباعية دون مقابل.

التشكيل النصر المتوقع أمام أبها

ومن المتوقع أن يبدأ لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، بعد استعادة جهود السنغالي ساديو ماني والبرتغالي أوتافيو والبرازيلي أليكس تيليس، اللقاء أمام أبها بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكس تيليس - لابورت - علي لاجامي - سلطان الغنام

خط الوسط: بروزوفيتش - فوفانا - أوتافيو - ساديو ماني - تاليسكا

الهجوم: كريستيانو رونالدو