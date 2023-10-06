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أيمن محسب: سجل البرلمان الأوروبي في التعامل مع مصر مشبوه (ِشاهد)
الجمعة 06 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائبة مها شعبان تدين بيان البرلمان الأوروبي تجاه مصر

النائبة مها شعبان
النائبة مها شعبان

أدانت النائبة مها شعبان عضو مجلس النواب البيان الصادر البرلمان الأوروبي والذي ينتقد فيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن البيان يعد تعدٍ سافر في الشأن الداخلي المصري، وهو أمر غير مقبول. 

البيان الصادر البرلمان الأوروبي 

وأوضحت عضو مجلس النواب في بيان لها اليوم، أن بيان البرلمان الأوروبي الملئ بالمغالطات والأكاذيب تجاه مصر حكومة وشعبا بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في واحدة من أهم وأقوى الدول في المنطقة. 

 

وشددت النائبة مها شعبان أن مصر دولة تتمتع بكافة حقوقها السياسية وكافة سيادتها التي لم ولن يُسمح لأحد المساس بها، مطالبة بضرورة أن تستقي هذه الجهات معلوماتها من مصادر موثوقة وحقيقية بدلا من الاعتماد على مصادر ذات أهداف خبيثة، تحاول الاستقواء بها أو تنفيذ أجندات لصالحها داخل المنطقة. 

ولفت إلى أن البرلمان الأوروبي الصادر تجاه مصر ليس الأول ولن يكون الأخير، خاصة وأن مصر على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة وهو الانتخابات الرئاسية، فضلا عن السير في طريق التنمية والرخاء الذي تسير فيه مصر الآن.

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