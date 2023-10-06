زمالك 2010 يهزم القادسية مطروح بدوري منطقة الجيزة

‏فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2010 على القادسية مطروح، بنتيجة عشرة أهداف دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة بالجولة الثالثة من بطولة دوري منطقة الجيزة.

أهداف اللقاء..

أحرز أهداف الزمالك ياسين عمرو ثلاثة أهداف، عمر رضا وياسين مصطفى وأدهم عادل بواقع هدفين لكل منهم وأحمد على بسيوني هدفا.

ويقود فريق 2010 : عمرو مجدي مديرا فنيا، ومصطفى عبدالعظيم ومصطفى حلمي مدربين مساعدين، وأحمد صلاح مدربا لحراس المرمى، هشام رسلان تأهيل وإصابات، محمد صبحي إداريا، محمد سليمان عامل مهمات.