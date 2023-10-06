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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

زمالك 2010 يهزم القادسية مطروح بدوري منطقة الجيزة

زمالك 2010
زمالك 2010

‏فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2010 على القادسية مطروح، بنتيجة عشرة أهداف دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة بالجولة الثالثة من بطولة دوري منطقة الجيزة. 

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زمالك 2007 يفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية

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زمالك 2003 يهزم فاركو وينفرد بصدارة دوري الجمهورية

 

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زمالك 2005 يهزم حرس الحدود بهدف في بطولة الجمهورية

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زمالك 2004يهزم العمرانية في دوري منطقة الجيزة

أهداف اللقاء..

أحرز أهداف الزمالك ياسين عمرو ثلاثة أهداف، عمر رضا وياسين مصطفى وأدهم عادل بواقع هدفين لكل منهم وأحمد على بسيوني هدفا. 

 ويقود فريق 2010 : عمرو مجدي مديرا فنيا، ومصطفى عبدالعظيم ومصطفى حلمي مدربين مساعدين، وأحمد صلاح مدربا لحراس المرمى، هشام رسلان تأهيل وإصابات، محمد صبحي إداريا، محمد سليمان عامل مهمات.

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