زمالك 2007 يفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، على بيراميدز بركلات الترجيح من منطقة الجزاء بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهم مساء الخميس على ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، بالجولة الخامسة لبطولة الجمهورية.



وانتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، بعدها تم الاحتكام إلى القاعدة في حال نهاية أي مباراة بالتعادل سواء إيجابيا أو سلبيا يلجأ الفريقان مباشرة لخوض ركلات ترجيح ويحصد الفائز منها على نقطة إضافية، وهو ما يعني أن الفائز سيحصد نقطتين، والخاسر سيكتفي بنقطة واحدة.

وأحرز هدف الزمالك في الوقت الأصلي حسام عاشور التقي، بينما في ركلات الترجيح سجل كل من زياد فتحي، خالد السيد، عمر ياسر، زياد كمال. بينما تصدي إياد عمر سرايا حارس المرمى لضربتي جزاء .

وحرص إسماعيل يوسف و جمال حمزة المدير الفني للقطاع و حازم إمام نائب المدير الفني و شكري حسن المدير الإداري، و أحمد السيسي مدير إداري القطاعات على مشاهدة المباراة و مؤازرة اللاعبين .

ويقود فريق 2007، أحمد رزق مديرا فنيا، حمدي صالح و أحمد محمد جمال مدربين مساعدين، ياسر سعد مدرب حراس مرمى، مجدي قاصد اداري ، محمد عبد الودود مخطط أحمال، إبراهيم عبد الرحمن إصابات وتأهيل، سيد جاد مهمات.